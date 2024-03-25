Trendyol 1. Lig'de 30 ve 31. haftanın programı belli oldu.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, program şöyle:



- 30. hafta



12 Nisan Cuma:



20.00 Manisa FK-Eyüpspor (Manisa 19 Mayıs)



13 Nisan Cumartesi:



13.30 Ankara Keçiörengücü-Gençlerbirliği (Aktepe)



16.00 Boluspor-Ümraniyespor (Bolu Atatürk)



19.00 Altay-Ahlatcı Çorum FK (Alsancak Mustafa Denizli)



14 Nisan Pazar:



13.30 Tuzlaspor-Göztepe (Stat daha sonra açıklanacak)



16.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Teksüt Bandırmaspor (11 Nisan)



19.00 Kocaelispor-Bitexen Giresunspor (Yıldız Entegre Kocaeli)



15 Nisan Pazartesi:



20.00 Erzurumspor FK-Sakaryaspor (Erzurum Kazım Karabekir)



20.00 Adanaspor-Bodrum FK (Yeni Adana)



- 31. hafta



19 Nisan Cuma:



20.00 Altay-Manisa FK (Alsancak Mustafa Denizli)



20 Nisan Cumartesi:



13.30 Teksüt Bandırmaspor-Tuzlaspor (Bandırma 17 Eylül)



16.00 Bitexen Giresunspor-Göztepe (Çotanak Spor Kompleksi)



19.00 Eyüpspor-Boluspor (Eyüp)



21 Nisan Pazar:



13.30 Bodrum FK-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor (Bodrum İlçe)



16.00 Ahlatcı Çorum FK-Adanaspor (Çorum Şehir)



16.00 Gençlerbirliği-Erzurumspor FK (Stat daha sonra açıklanacak)



19.00 Sakaryaspor-Ankara Keçiörengücü (Yeni Sakarya Atatürk)



22 Nisan Pazartesi:



20.00 Ümraniyespor-Kocaelispor (Ümraniye Belediyesi Şehir)





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