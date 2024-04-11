Trendyol 1. Lig'de 30. hafta hakemleri

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trendyol 1. Lig'de 30. hafta hakemleri
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11 Nisan 2024 14:30
 Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, maçları yönetecek hakemler şunlar:

12 Nisan Cuma:

20.00 Manisa FK-Eyüpspor: Sarper Barış Saka

13 Nisan Cumartesi:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Gençlerbirliği: Burak Olcar

16.00 Boluspor-Ümraniyespor: Ömer Faruk Gültekin

19.00 Altay-Ahlatcı Çorum FK: İlker Yasin Avcı

14 Nisan Pazar:

13.30 Tuzlaspor-Göztepe: Mehmet Ali Özer

16.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Teksüt Bandırmaspor: Gürcan Hasova

19.00 Kocaelispor-Bitexen Giresunspor: Davut Dakul Çelik

15 Nisan Pazartesi:

17.00 Erzurumspor FK-Sakaryaspor: Ayberk Demirbaş

20.00 Adanaspor-Bodrum FK: Yasin Kol

 
 
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