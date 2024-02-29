Trendyol 1. Lig'de 25. hafta başlıyor

Trendyol 1. Lig'de heyecan 25. hafta maçlarıyla devam sürecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trendyol 1. Lig'de 25. hafta başlıyor
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29 Şubat 2024 13:26
Trendyol 1. Lig'de heyecan 25. hafta maçlarıyla devam edecek.

Haftanın açılış maçında yarın Ümraniyespor, Altay'ı konuk edecek. Saat 20.00'de başlayacak mücadeleye Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı ev sahipliği yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Trendyol 1. Lig'de haftanın programı şöyle:

1 Mart Cuma:

20.00 Ümraniyespor-Altay (Ümraniye Belediyesi Şehir)

2 Mart Cumartesi:

13.30 Tuzlaspor-Ankara Keçiörengücü (Eyüp)

13.30 Bodrum FK-Eyüpspor (Bodrum İlçe)

16.00 Erzurumspor-Kocaelispor (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 Sakaryaspor-Manisa FK (Yeni Sakarya Atatürk)

3 Mart Pazar:

13.30 Bitexen Giresunspor-Adanaspor (Çotanak Spor Kompleksi)

16.00 Göztepe-Boluspor (Gürsel Aksel)

19.00 Ahlatcı Çorum FK-Teksüt Bandırmaspor (Çorum Şehir)

4 Mart Pazartesi:

14.00 Gençlerbirliği-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor (Aktepe)

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