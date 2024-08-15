Trendyol 1. Lig'de 2. hafta heyecanı başlıyor!

Trendyol 1.Lig'de ikinci hafta heyecanı cuma günü oynanacak Pendikspor Kocaelispor maçıyla başlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trendyol 1. Lig'de 2. hafta heyecanı başlıyor!
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15 Ağustos 2024 11:50
Futbolda Trendyol 1. Lig'in 2. haftası, yarın oynanacak Pendikspor-Kocaelispor maçıyla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 2. hafta programı şöyle:

16 Ağustos Cuma:

21.00 Pendikspor-Kocaelispor (Pendik)

17 Ağustos Cumartesi:

17.00 Ankara Keçiörengücü-Teksüt Bandırmaspor (Aktepe)

19.15 Esenler Erokspor-Yeni Malatyaspor (Stat henüz açıklanmadı)

19.15 Erzurumspor FK-MKE Ankaragücü (Erzurum Kazım Karabekir)

21.45 Manisa FK-Sakaryaspor (Manisa 19 Mayıs)

18 Ağustos Pazar:

17.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Adanaspor (Aktepe)

19.15 Gençlerbirliği-Boluspor (Eryaman)

19.15 Ahlatcı Çorum FK-Fatih Karagümrük (Çorum Şehir)

21.45 Şanlıurfaspor-Central Hospital Ümraniyespor (11 Nisan)

19 Ağustos Pazartesi:

21.00 Amed Sportif Faaliyetler-Uğur Okulları İstanbulspor (Diyarbakır)

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