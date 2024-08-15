Futbolda Trendyol 1. Lig'in 2. haftası, yarın oynanacak Pendikspor-Kocaelispor maçıyla başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 2. hafta programı şöyle:
16 Ağustos Cuma:
21.00 Pendikspor-Kocaelispor (Pendik)
17 Ağustos Cumartesi:
17.00 Ankara Keçiörengücü-Teksüt Bandırmaspor (Aktepe)
19.15 Esenler Erokspor-Yeni Malatyaspor (Stat henüz açıklanmadı)
19.15 Erzurumspor FK-MKE Ankaragücü (Erzurum Kazım Karabekir)
21.45 Manisa FK-Sakaryaspor (Manisa 19 Mayıs)
18 Ağustos Pazar:
17.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Adanaspor (Aktepe)
19.15 Gençlerbirliği-Boluspor (Eryaman)
19.15 Ahlatcı Çorum FK-Fatih Karagümrük (Çorum Şehir)
21.45 Şanlıurfaspor-Central Hospital Ümraniyespor (11 Nisan)
19 Ağustos Pazartesi:
21.00 Amed Sportif Faaliyetler-Uğur Okulları İstanbulspor (Diyarbakır)
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 2. hafta programı şöyle:
16 Ağustos Cuma:
21.00 Pendikspor-Kocaelispor (Pendik)
17 Ağustos Cumartesi:
17.00 Ankara Keçiörengücü-Teksüt Bandırmaspor (Aktepe)
19.15 Esenler Erokspor-Yeni Malatyaspor (Stat henüz açıklanmadı)
19.15 Erzurumspor FK-MKE Ankaragücü (Erzurum Kazım Karabekir)
21.45 Manisa FK-Sakaryaspor (Manisa 19 Mayıs)
18 Ağustos Pazar:
17.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Adanaspor (Aktepe)
19.15 Gençlerbirliği-Boluspor (Eryaman)
19.15 Ahlatcı Çorum FK-Fatih Karagümrük (Çorum Şehir)
21.45 Şanlıurfaspor-Central Hospital Ümraniyespor (11 Nisan)
19 Ağustos Pazartesi:
21.00 Amed Sportif Faaliyetler-Uğur Okulları İstanbulspor (Diyarbakır)
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