Trendyol 1. Lig'de 18. haftanın hakemleri açıklandı

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.



Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 18. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler ve yardımcıları dijital atama yöntemi ile belirlendi.



Haftanın maçlarında düdük çalacak hakemler şöyle:



Bugün:



20.00 Sakaryaspor-Göztepe: Sarper Barış Saka



13 Ocak Cumartesi:



13.30 Teksüt Bandırmaspor-Erzurumspor FK: Batuhan Kolak



13.30 Bodrum FK-Bitexen Giresunspor: Yunus Dursun



16.00 Adanaspor-Boluspor: Ömer Faruk Gültekin



19.00 Eyüpspor-Ankara Keçiörengücü: Yiğit Arslan



14 Ocak Pazar:



13.30 Manisa FK-Kocaelispor: Mehmet Ali Özer



16.00 Ahlatcı Çorum FK-Tuzlaspor: Gürcan Hasova



19.00 Ümraniyespor-Gençlerbirliği: Furkan Aksuoğlu



15 Ocak Pazartesi:



20.00 Altay-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: Oğuzhan Uğurlu



