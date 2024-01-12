Trendyol 1. Lig'de 18. haftanın hakemleri açıklandı

Trendyol 1. Lig'in 18. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Trendyol 1. Lig'de 18. haftanın hakemleri açıklandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Ocak 2024 15:30
Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 18. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler ve yardımcıları dijital atama yöntemi ile belirlendi.

Haftanın maçlarında düdük çalacak hakemler şöyle:

Bugün:

20.00 Sakaryaspor-Göztepe: Sarper Barış Saka

13 Ocak Cumartesi:

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Erzurumspor FK: Batuhan Kolak

13.30 Bodrum FK-Bitexen Giresunspor: Yunus Dursun

16.00 Adanaspor-Boluspor: Ömer Faruk Gültekin

19.00 Eyüpspor-Ankara Keçiörengücü: Yiğit Arslan

14 Ocak Pazar:

13.30 Manisa FK-Kocaelispor: Mehmet Ali Özer

16.00 Ahlatcı Çorum FK-Tuzlaspor: Gürcan Hasova

19.00 Ümraniyespor-Gençlerbirliği: Furkan Aksuoğlu

15 Ocak Pazartesi:

20.00 Altay-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: Oğuzhan Uğurlu

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery