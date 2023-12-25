Trendyol 1. Lig'de 17. hafta sona erdi: Oluşan puan durumu

Trendyol 1. Lig'in 17. haftası, oynanan üç maçla tamamlandı.
Haftanın kapanış gününde Manisa FK, ASTOR Enerji Şanlıurfaspor ile 1-1 berabere kaldı. Ahlatcı Çorum FK konuk ettiği Boluspor'u 2-0, Eyüpspor ise ağırladığı Erzurumspor FK'yi 3-0 mağlup etti.
Sonuçlar
Gençlerbirliği-Tuzlaspor: 0-2
Sakaryaspor-Kocaelispor: 3-1
Bodrum FK-Göztepe: 3-0
Teksüt Bandırmaspor-Adanaspor: 2-3
Ümraniyespor-Bitexen Giresunspor: 2-1
Altay-Ankara Keçiörengücü: 2-1
Manisa FK-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: 1-1
Ahlatcı Çorum FK-Boluspor: 2-0
Eyüpspor-Erzurumspor: 3-0
Puan durumu
Trendyol 1. Lig'de 17. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
NOT: Altay'ın 3 puanı silinmiştir
Haftanın kapanış gününde Manisa FK, ASTOR Enerji Şanlıurfaspor ile 1-1 berabere kaldı. Ahlatcı Çorum FK konuk ettiği Boluspor'u 2-0, Eyüpspor ise ağırladığı Erzurumspor FK'yi 3-0 mağlup etti.
Sonuçlar
Gençlerbirliği-Tuzlaspor: 0-2
Sakaryaspor-Kocaelispor: 3-1
Bodrum FK-Göztepe: 3-0
Teksüt Bandırmaspor-Adanaspor: 2-3
Ümraniyespor-Bitexen Giresunspor: 2-1
Altay-Ankara Keçiörengücü: 2-1
Manisa FK-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: 1-1
Ahlatcı Çorum FK-Boluspor: 2-0
Eyüpspor-Erzurumspor: 3-0
Puan durumu
Trendyol 1. Lig'de 17. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.EYÜPSPOR
|17
|14
|0
|3
|46
|15
|31
|42
|2.KOCAELİSPOR
|17
|10
|3
|4
|29
|20
|9
|33
|3.GÖZTEPE
|17
|10
|2
|5
|26
|12
|14
|32
|4.SAKARYASPOR
|17
|9
|5
|3
|28
|18
|10
|32
|5.BODRUM FK
|17
|8
|5
|4
|23
|13
|10
|29
|6.TEKSÜT BANDIRMA SPOR
|17
|8
|5
|4
|23
|15
|8
|29
|7.AHLATCI ÇORUM FK
|17
|8
|3
|6
|30
|18
|12
|27
|8.GENÇLERBİRLİĞİ
|17
|7
|6
|4
|19
|19
|0
|27
|9.ÜMRANİYESPOR
|17
|6
|4
|7
|19
|21
|-2
|22
|10.BOLUSPOR
|17
|6
|4
|7
|13
|19
|-6
|22
|11.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ
|17
|4
|7
|6
|20
|18
|2
|19
|12.ERZURUMSPOR FK
|17
|4
|7
|6
|17
|20
|-3
|19
|13.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|17
|5
|4
|8
|15
|22
|-7
|19
|14.ADANASPOR
|17
|6
|1
|10
|16
|25
|-9
|19
|15.ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR
|17
|3
|7
|7
|11
|23
|-12
|16
|16.TUZLASPOR
|17
|4
|4
|9
|16
|29
|-13
|16
|17.BITEXEN GİRESUNSPOR
|17
|2
|3
|12
|11
|29
|-18
|9
|18.ALTAY
|17
|3
|2
|12
|10
|36
|-26
|8
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