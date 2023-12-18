Trendyol 1. Lig'de 16. hafta heyecanı

Trendyol 1. Lig'de 16. hafta mücadelesi, 19 Aralık Salı günü oynanacak üç maçla start alacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trendyol 1. Lig'de 16. hafta heyecanı
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18 Aralık 2023 15:51
Trendyol 1. Lig'de 16. hafta mücadelesi, 19 Aralık Salı günü yapılacak üç maçla başlayacak.

Adanaspor-Altay karşılaşması, Yeni Adana Stadı'nın zemin bakım çalışması nedeniyle Ümraniye Şehir Stadı'nda oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 16. haftanın maç programı şöyle:

19 Aralık Salı:

14.00 Tuzlaspor-Sakaryaspor (Pendik)

17.00 Bitexen Giresunspor-Gençlerbirliği (Çotanak Spor Kompleksi)

20.00 Kocaelispor-Bodrum FK (Yıldız Entegre Kocaeli)

20 Aralık Çarşamba:

14.00 Ankara Keçiörengücü-Teksüt Bandırmaspor (Aktepe)

14.00 Erzurumspor FK-Ümraniyespor (Erzurum Kazım Karabekir)

17.00 Adanaspor-Altay (Ümraniye Belediyesi Şehir)

20.00 Göztepe-Eyüpspor (Gürsel Aksel)

21 Aralık Perşembe:

14.00 Boluspor-Manisa FK (Bolu Atatürk)

17.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Ahlatcı Çorum FK (11 Nisan)

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