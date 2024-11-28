Trendyol 1. Lig'de 14. hafta heyecanı başlıyor

Trendyol 1. Lig'in 14. haftası 29 Kasım Cuma günü oynanacak tek maçla start alacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Trendyol 1. Lig'de 14. hafta heyecanı başlıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Kasım 2024 14:32
Trendyol 1. Lig'in 14. haftası 29 Kasım Cuma günü oynanacak tek maçla başlayacak.

Ligde haftanın açılış maçında Kocaelispor ile Adanaspor, Yıldız Entegre Kocaeli Stadı'nda saat 20.00'de karşılaşacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 14. hafta maçlarının programı şöyle:

29 Kasım Cuma günü

20.00 Kocaelispor-Adanaspor (Yıldız Entegre Kocaeli)

30 Kasım Cumartesi:

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Yeni Malatyaspor (Bandırma 17 Eylül)

13.30 Amed Sportif Faaliyetler-Manisa FK (Diyarbakır)

16.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Ahlatcı Çorum FK-Erzurumspor FK (Çorum Şehir)

1 Aralık Pazar:

13.30 Central Hospital Ümraniyespor-Gençlerbirliği (Spoint İnşaat Ümraniyespor)

16.00 MKE Ankaragücü-Siltaş Yapı Pendikspor (Eryaman)

16.00 Şanlıurfaspor-Ankara Keçiörengücü (11 Nisan)

19.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Esenler Erokspor (Atatürk Olimpiyat)

2 Aralık Pazartesi:

20.00 Sakaryaspor-Boluspor (Yeni Sakarya Atatürk)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery