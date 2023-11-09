Trendyol 1. Lig'de 12. hafta maç programı

Trendyol 1. Lig'in 12. hafta mücadelesi 10 Kasım Cuma günü yapılacak tek maçla start alacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Trendyol 1. Lig'de 12. hafta maç programı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Kasım 2023 13:33
Futbolda Trendyol 1. Lig'in 12. hafta mücadelesi 10 Kasım Cuma günü yapılacak tek maçla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Adanaspor-Gençlerbirliği maçıyla başlayacak 12. haftanın programı şöyle:

10 Kasım Cuma:

20.00 Adanaspor-Gençlerbirliği (Yeni Adana)

11 Kasım Cumartesi:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Bodrum FK (Aktepe)

13.30 Tuzlaspor-Bitexen Giresunspor (Sancaktepe 15 Temmuz)

16.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Ümraniyespor (11 Nisan)

19.00 Altay-Eyüpspor (Alsancak Mustafa Denizli)

12 Kasım Pazar:

13.30 Boluspor-Sakaryaspor (Bolu Atatürk)

13.30 Manisa FK-Teksüt Bandırmaspor (Mümin Özkasap)

16.00 Erzurumspor FK-Göztepe (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 Kocaelispor-Ahlatcı Çorum FK (Yıldız Entegre Kocaeli)

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery