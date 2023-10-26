29 Ekim

Trendyol 1. Lig'de 10. hafta başlıyor! İşte program

Trendyol 1. Lig'in 10. haftası Cuma günü oynanacak tek maçla başlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trendyol 1. Lig'de 10. hafta başlıyor! İşte program
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26 Ekim 2023 13:37
 Trendyol 1. Lig'in 10. haftası yarın yapılacak tek maçla başlayacak.

Haftanın açılış maçında ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Bitexen Giresunspor'u 11 Nisan Stadı'nda saat 20.00'de ağırlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 10. hafta maçlarının programı şöyle:

27 Ekim Cuma:

20.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Bitexen Giresunspor (11 Nisan)

28 Ekim Cumartesi:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Göztepe (Aktepe)

13.30 Tuzlaspor-Erzurumspor FK (Sancaktepe 15 Temmuz)

16.00 Boluspor-Bodrum FK (Bolu Atatürk)

19.00 Kocaelispor-Gençlerbirliği (Yıldız Entegre Kocaeli)

29 Ekim Pazar:

13.30 Manisa FK-Ahlatcı Çorum FK (Mümin Özkasap)

16.00 Adanaspor-Ümraniyespor (Yeni Adana)

16.00 Altay-Sakaryaspor (Alsancak Mustafa Denizli)

19.00 Eyüpspor-Teksüt Bandırmaspor (Eyüp)

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