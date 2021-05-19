Yeni sezonun kadrosu için çok erkenden çalışmalara başlayan Trabzonspor, aradığı sol beki de Fransa'da bulmuştu:. Nimes küme düşünce Trabzonspor, 26 yaşındaki Norveçli için görüşmelerini hızlandırdı. Meling de kariyerine Ligue 2'de devam etmeyi düşünmüyor. Trabzonspor'un 2 milyon euro bonservis bedeli önerdiği ve bunu taksitlerle ödemeyi teklif ettiği belirtildi. Aksi takdirde opsiyonlu kiralama formülü masaya yatırılacak. Bu işin bir an önce bitirilmesi hedefleniyor.Melıng transferi olmazsa yönetim Başakşehir'den Cemali Serter ve Kasımpaşa'dan Haddadi'ye yönelecek. 29 yaşındaki Tunuslu futbolcunun bonservisi El Ettihat'ta bulunuyor. 21 yaşındaki Cemali'nin de kulübü ile 2 senelik daha mukavelesi var.Bu sezon Ligue 1'de 25 maça çıkan Meling, 2 gol, 3 asistlik performans gösterdi. Norveç Milli Takımı'nın formasını da 17 kez giyen Meling, Trondsen'in hem vatandaşı hem de Rosenborg'dan eski takım arkadaşı.