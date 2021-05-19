Trazonspor, Birger Meling'in alternatiflerini hazırladı

Trabzonspor, aradığı sol beki de Fransa'da buldu: Birger Meling. Nimes küme düşünce Trabzonspor, 26 yaşındaki Norveçli için görüşmelerini hızlandırdı. Ancak bordo-mavililer, olumsuz sonuç ihtimaline karşılık alternatifleri hazırladı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Twitter
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Trazonspor, Birger Meling'in alternatiflerini hazırladı
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19 Mayıs 2021 12:25
Yeni sezonun kadrosu için çok erkenden çalışmalara başlayan Trabzonspor, aradığı sol beki de Fransa'da bulmuştu: Birger Meling. Nimes küme düşünce Trabzonspor, 26 yaşındaki Norveçli için görüşmelerini hızlandırdı. Meling de kariyerine Ligue 2'de devam etmeyi düşünmüyor. Trabzonspor'un 2 milyon euro bonservis bedeli önerdiği ve bunu taksitlerle ödemeyi teklif ettiği belirtildi. Aksi takdirde opsiyonlu kiralama formülü masaya yatırılacak. Bu işin bir an önce bitirilmesi hedefleniyor.

B PLANI HAZIR: CEMALI YA DA HADDADI

Melıng transferi olmazsa yönetim Başakşehir'den Cemali Serter ve Kasımpaşa'dan Haddadi'ye yönelecek. 29 yaşındaki Tunuslu futbolcunun bonservisi El Ettihat'ta bulunuyor. 21 yaşındaki Cemali'nin de kulübü ile 2 senelik daha mukavelesi var.

TRONDSEN'İN ARKADAŞI

Bu sezon Ligue 1'de 25 maça çıkan Meling, 2 gol, 3 asistlik performans gösterdi. Norveç Milli Takımı'nın formasını da 17 kez giyen Meling, Trondsen'in hem vatandaşı hem de Rosenborg'dan eski takım arkadaşı.



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