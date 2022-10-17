Transilvanya Açık'ta zafer Anna Blinkova'nın

Kadınlar Tenis Birliği (WTA) turnuvalarından Transilvanya Açık'ta, Anna Blinkova kupaya uzandı.
Romanya'nın Kaloşvar kentinde düzenlenen WTA 250 turnuvasının tekler finalinde, dünya 78 numarası İtalyan Jasmine Paolini ile Rus Blinkova karşılaştı.
Dünya sıralamasının 138. basamağında yer alan Blinkova, 1 saat 41 dakika süren mücadelede rakibini 6-2, 3-6 ve 6-2'lik setlerle 2-1 yenerek kupayı aldı.
Bu galibiyetle sıralamada ilk 100 arasına girmeyi garantileyen 24 yaşındaki tenisçi, kariyerinin teklerde ilk WTA şampiyonluğuna ulaştı.
Romanya'nın Kaloşvar kentinde düzenlenen WTA 250 turnuvasının tekler finalinde, dünya 78 numarası İtalyan Jasmine Paolini ile Rus Blinkova karşılaştı.
Dünya sıralamasının 138. basamağında yer alan Blinkova, 1 saat 41 dakika süren mücadelede rakibini 6-2, 3-6 ve 6-2'lik setlerle 2-1 yenerek kupayı aldı.
Bu galibiyetle sıralamada ilk 100 arasına girmeyi garantileyen 24 yaşındaki tenisçi, kariyerinin teklerde ilk WTA şampiyonluğuna ulaştı.
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