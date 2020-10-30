Transferler için Marcao ve Luyindama şartı

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, devre arası operasyonunu belirledi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Transferler için Marcao ve Luyindama şartı
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30 Ekim 2020 13:11
FatihTerim'in hayalinde 2018-19 sezonundaki operasyonu tekrarlayıp sezonu şampiyon olarak tamamlayacak kadroyu kurmak… Ancak gözden çıkardığı oyunculara şu ana kadar talip çıkmadı. Bu nedenle operasyon talipleri olan oyuncular üzerinden yürüyecek. Bu nedenle; Marcao ya da Luyindama'nın gitmesine izin verecek.

Gelecek rakama göre bir regista (defansın önünden top çıkaran oyun kurucu) ve bir hızlı kanat oyuncusu transfer alınacak. Babel, Falcao, Diagne, Feghouli ya da Belhanda'dan birisi takımdan ayrılırsa bambaşka bir operasyon gündeme gelecek. Gidecek oyuncuya göre ikinci bir kanat oyuncusu, forvet ya da 10 numara transferi yapılacak.



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