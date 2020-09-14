Transferler bitince Emre'nin görevi açıklanacak

Fenerbahçe'de, "Emre Belözoğlu'nin sportif direktörlüğü neden açıklanmıyor?" sorusu yanıtını buluyor... Başkan Ali Koç'un, Belözoğlu'nun çalışma süresince rahat bırakılması için duyuruyu yaptırmadığı, takımın oluşumu tamamlandıktan ve transferler noktalandıktan sonra efsane ismin yeni görevinin açıklanacağı bildirildi.
Belözoğlu, Samandıra'dan Dereağzı'na kadar geniş yetkilerde donanacak. Kulübün genel planlamasından sorumlu olacak.
Belözoğlu, Samandıra'dan Dereağzı'na kadar geniş yetkilerde donanacak. Kulübün genel planlamasından sorumlu olacak.