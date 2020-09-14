Transferler bitince Emre'nin görevi açıklanacak

Sarı-lacivertlilerde, "Emre Belözoğlu'nin sportif direktörlüğü neden açıklanmıyor?" sorusu cevabını buluyor...

Haber; Sabah
Transferler bitince Emre'nin görevi açıklanacak
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14 Eylül 2020 09:43
Fenerbahçe'de, "Emre Belözoğlu'nin sportif direktörlüğü neden açıklanmıyor?" sorusu yanıtını buluyor... Başkan Ali Koç'un, Belözoğlu'nun çalışma süresince rahat bırakılması için duyuruyu yaptırmadığı, takımın oluşumu tamamlandıktan ve transferler noktalandıktan sonra efsane ismin yeni görevinin açıklanacağı bildirildi.

Belözoğlu, Samandıra'dan Dereağzı'na kadar geniş yetkilerde donanacak. Kulübün genel planlamasından sorumlu olacak.



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