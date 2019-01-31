Transferin son gününde dev takas!

Devre arası transfer döneminin flaş takımlarından Monaco, transferin son gününde yine dikkat çeken bir hamlede bulundu.
Monaco, Leicester City'den Portekizli orta saha Adrien Silva'yı kadrosuna katarken transfer için Belçikalı orta saha Youri Tielemans'ı takasta kullandı.
Fransa Ligi'nde zor günler yaşayan Monaco, devre arası transfer döneminde Nando, Cesc Fabregas, Gelson Martins, N'Koudou gibi isimlerin ardından Adrien Silva'yı da kadrosuna katmış oldu. Portekizli futbolcu, bir dönem Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti.
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Monaco, Leicester City'den Portekizli orta saha Adrien Silva'yı kadrosuna katarken transfer için Belçikalı orta saha Youri Tielemans'ı takasta kullandı.
Fransa Ligi'nde zor günler yaşayan Monaco, devre arası transfer döneminde Nando, Cesc Fabregas, Gelson Martins, N'Koudou gibi isimlerin ardından Adrien Silva'yı da kadrosuna katmış oldu. Portekizli futbolcu, bir dönem Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti.
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