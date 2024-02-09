Transferin son gününde Bahista yanında!

Transferin son gününde heyecanı heyecan katmak isteyenlerin Bilyoner'in yapay zeka bahis fenomeni Bahista'nın dünyasına davet ediyoruz.

Haber; Sporx.com
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Transferin son gününde Bahista yanında!
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09 Şubat 2024 11:12
Son güncelleme 09 Şubat 2024 11:15
Transferin son gününe biraz daha heyecan katmaya ne dersiniz?

Sizi duyar gibiyiz.

İlklerin öncüsü olan Bilyoner, bahis dünyasına yeni bir soluk getirerek maç sonuçlarına dair tahminler yapan ve bir yapay zeka ürünü geliştirdi; Bahista.

Algoritmalar tarafından analiz edilen veriler ışığında maç sonuçlarına dair önerilerde bulunan Bahista, son tahminlerinde %74 başarı oranı yakaladı. Yapay zeka tabanlı bahis fenomeni Bahista'nın önerileri her gün düzenli olarak Bilyoner'in Bahista bölümünde yer almaya devam ediyor.

Transfer döneminin son gününde büyük bir heyecan yaşayan futbolseverler, bir yandan takımlarından transfer haberleri beklerken; bir yandan da Bahista'nın günün maçlarına yaptığı öneriler ile heyecanına heyecan katacak.

Bilyoner'în bahis fenomeni Bahista'nın bugün önerilerini oluşturduğu maçlar şu şekilde;

  • 20:00 Adana Demirspor - Kasımpaşa
  • 20:00 Çorum FK - Ümraniyespor
  • 22:30 B. Dortmund - Freiburg
  • 22:45 Salernitana - Empoli
  • 23:00 Marsilya - Metz

Bahista'nın dünyasına sen de katıl! ŞİMDİ


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