Transferin son gününde Bahista yanında!

Transferin son gününe biraz daha heyecan katmaya ne dersiniz?
Sizi duyar gibiyiz.
İlklerin öncüsü olan Bilyoner, bahis dünyasına yeni bir soluk getirerek maç sonuçlarına dair tahminler yapan ve bir yapay zeka ürünü geliştirdi; Bahista.
Algoritmalar tarafından analiz edilen veriler ışığında maç sonuçlarına dair önerilerde bulunan Bahista, son tahminlerinde %74 başarı oranı yakaladı. Yapay zeka tabanlı bahis fenomeni Bahista'nın önerileri her gün düzenli olarak Bilyoner'in Bahista bölümünde yer almaya devam ediyor.
Transfer döneminin son gününde büyük bir heyecan yaşayan futbolseverler, bir yandan takımlarından transfer haberleri beklerken; bir yandan da Bahista'nın günün maçlarına yaptığı öneriler ile heyecanına heyecan katacak.
Bilyoner'în bahis fenomeni Bahista'nın bugün önerilerini oluşturduğu maçlar şu şekilde;
Bahista'nın dünyasına sen de katıl! ŞİMDİ
Sizi duyar gibiyiz.
İlklerin öncüsü olan Bilyoner, bahis dünyasına yeni bir soluk getirerek maç sonuçlarına dair tahminler yapan ve bir yapay zeka ürünü geliştirdi; Bahista.
Algoritmalar tarafından analiz edilen veriler ışığında maç sonuçlarına dair önerilerde bulunan Bahista, son tahminlerinde %74 başarı oranı yakaladı. Yapay zeka tabanlı bahis fenomeni Bahista'nın önerileri her gün düzenli olarak Bilyoner'in Bahista bölümünde yer almaya devam ediyor.
Transfer döneminin son gününde büyük bir heyecan yaşayan futbolseverler, bir yandan takımlarından transfer haberleri beklerken; bir yandan da Bahista'nın günün maçlarına yaptığı öneriler ile heyecanına heyecan katacak.
Bilyoner'în bahis fenomeni Bahista'nın bugün önerilerini oluşturduğu maçlar şu şekilde;
- 20:00 Adana Demirspor - Kasımpaşa
- 20:00 Çorum FK - Ümraniyespor
- 22:30 B. Dortmund - Freiburg
- 22:45 Salernitana - Empoli
- 23:00 Marsilya - Metz
Bahista'nın dünyasına sen de katıl! ŞİMDİ
🤖 #BAHİSTA ŞOVA DEVAM EDİYOR!
🎯 "Yapay Zeka" yazarımız Bahista'nın yeni analizlerini kaçırma...
➡️ https://t.co/krWanGfH54 pic.twitter.com/eYsQapmMVo
— Bilyoner 💚 (@Bilyoner) February 2, 2024