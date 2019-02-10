Transferin son günü, 23:50! 'Fenerbahçe'ye dönebilirdim'

"FENERBAHÇE'YE GERİ DÖNEBİLİRDİM"

"DAHA ÇOK SÜRE BULMAK İÇİN AYRILDIM"

'nin'e kiraladığı Diego Reyes, transferin son gününde çok hareketli bir gündem yaşandığını ve sarı-lacivertli takımda kalma ihtimalinin de ortaya çıktığını söyledi.Transferde son ana kadar beklediğini ve Fransa'dan gelen bir teklif de olduğunu söyleyen Meksikalı oyuncu, "Transferin son gününde, 23:50'de imza attım. Menajerim Fransa'dan bir teklif olduğunu söyledi, o yüzden bekledik. Leganes'te bir otelde bekliyordum ve menajerim benden daha gergindi. Menajerim daha çok ilgileniyor bu konularla, o son dakikayı beklemeyi seviyor. Benim işim futbol oynamak, o kontratla ilgilenir" dedi.Fenerbahçe'nin yerine oyuncular aldığını ve dönmesi durumunda işinin zor olacağını vurgulayan 26 yaşındaki oyuncu, "Eğer Leganes'e imza atamasaydım, Fenerbahçe'ye geri dönerdim. Bu çok zor olurdu çünkü onlar da iki başka stoperle planlarını yaptılar. Defansın ortasında 5 opsiyon olurduk ve işler çok zor olurdu. Tanrı'ya şükürler olsun ki buradayım" diye konuştu.Fenerbahçe'deki tecrübeleri sorulan Reyes, "Türkiye açıkçası iyiydi, çok şeyler öğrendim. Farklı şeylerle karşılaştım. Kişisel olarak ve profesyonel olarak, Fenerbahçe'den ayrıldığım için memnunum. Öncelikle daha fazla süre almak için ayrıldım. Milli Takım'da devam edebilmem için bu önemli. Fenerbahçe ile ne olacağını göreceğiz, şimdilik ayrıldık. Kendimi her gün zorluyorum. Belki de burada kalırım. Bu tamamen burada yaptığım işe bağlı. Kimse bana burada kesinlikle oynayacaksın demedi, çok sıkı çalışmalıyım." ifadelerini kullandı.