Transferin gözdesi Ferdi Burgaz

Karşıyaka forması giyen Ferdi Burgaz ile 3 kulüp ilgileniyor.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Transferin gözdesi Ferdi Burgaz
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Ocak 2024 13:40
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup temsilcisi Karşıyaka'da bu sezon ilk 11'in vazgeçilmezi olan altyapı patentli sol bek Ferdi Burgaz transferde de gözde. Sezonun ilk yarısındaki 14 maçta da forma giyen Ferdi için üst liglerden 3 kulüp yeşil-kırmızılıların nabzını yokladı. Sezon içinde Göztepe'nin de Ferdi'yi izlettiği öğrenildi. Başkan Azat Yeşil'in menajerler kanalıyla genç oyuncu için gelen teklifleri kabul etmediği, Ferdi'nin takımın önemli bir parçası olduğunu söylediği öğrenildi.

Bergama Belediyespor'dan 2019 yılında altyapıya kazandırılan, 2020-21 sezonunda henüz 18 yaşındayken profesyonel sözleşme bile imzalamadan 8 maçta ilk 11'de forma giyen Ferdi, 2 sene unutulduktan sonra bu yıl müthiş bir geri dönüş yaptı. Profesyonel kadroda forma giydiği dönemin ardından geçen 2 sezonda U19 takımında oynatılıp, A takımda yalnız 2 maçta süre alabilen genç sol bek, Futbol Federasyonu'nun 3'üncü Lig için belirlediği ilk 11'de 22 yaş ve altında 2 futbolcunun forma giymesi zorunluluğunda bulduğu şansı iyi kullanıp bu yıl banko oldu.

CANER RAKİP YOLCUSU

Bu sezon yıldızlar topluluğu bir kadro kuran Karşıyaka'nın sezon başında yollarını ayırdığı altyapısından çıkan ön libero Caner Cengiz, 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta lider olan rakip Batman Petrolspor'a gidiyor. Batman'ı çalıştırarak şampiyonluk yarışında zirveye taşıyan Karşıyaka'nın eski teknik direktörü Mesut Toros'un 23 yaşındaki oyuncuya talip olduğu, kulübüyle bonservis sorununu çözünce yeni takımına kazandıracağı öğrenildi. 2019'dan itibaren A takımda oynamaya başladığı Kaf-Kaf'ta geçen sezon 16'sı ilk 11'de 29 maçta süre alıp ardından kadrodan elenen Caner, ilk yarıda Nevşehir'de 13 maçta forma giydi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery