Transferin biteceği tarih, transfer ne zaman bitiyor? (Transfer dönemi haberleri)

Türkiye Futbol Federasyon transfer dönemi ne zaman bitecek, transfer dönemi ne zamana kadar, transfer dönemi bitişi, transferin biteceği tarihi açıkladı. Transfer döneminin biteceği tarihi tüm taraftarlar merak ediyor. Haberimizde transfer döneminin biteceği tarihi okuyabilirsiniz.

27 Ocak 2021 11:45
Transferin biteceği tarih, transfer ne zaman bitiyor? (Transfer dönemi haberleri)
Taraftarlar transfer tarihleri konusunda araştırma yapıyor ve transfer dönemi ne zaman bitecek, transferin biteceği zaman, transfer dönemi tarihleri, transfer ne zamana kadar bilgilerini araştırıyor. Yapılan araştırmalar sonucunda Türkiye Futbol Federasyonu resmi açıklamasını yaptı. Transfer dönemi bilgileri, 2. transfer tescil dönemi açıklamaları yer alıyor.
Transfer dönemi biteceği tarih: 1 Şubat 2021 saat 23:59'a kadar.

TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?

Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor gibi Süper Lig'in iddialı takımları transfer dönemini hızlı geçirmek istiyor. Transferin bitimine kısa bir süre kala taraftarlar transfer dönemi ne zaman bitecek açıklamasını merak ediyor. Yapılan araştırmalar sonucunda TFF'nin açıklaması akıllara geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre Türkiye liglerinde transfer ve tescil dönemi başlangıcı 5 Ocak 2021 olarak belirtilmişti. Transfer dönemi bitişi ise 1 Şubat 2021 olarak duyuruldu.

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1. TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAMIŞTI?

2019-2020 Futbol Sezonunda 1. Transfer ve Tescil Dönemi, bugün (17 Haziran 2019) başladı. 1. Transfer ve Tescil Dönemi 2 Eylül 2019 Pazartesi günü sona erecek.

2. Transfer ve Tescil Dönemi ise 4 Ocak 2020 tarihinde başlayıp, 31 Ocak 2020 tarihinde sona erecek.



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