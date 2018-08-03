  •  
    İşte Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi!
  •  
    "Eğer Beşiktaş'tan teklif gelirse, onu göndeririz"
  •  
    "Transfer olmazsa bu sezon şampiyonluk yok"
  •  
    Türkiye'de neler oluyor? Son dakika transferleri!
  •  
    Ve Süper Lig'den ayrılan EN PAHALI 25 futbolcu

Transferi Benfica maçı belirleyecek

Benfica ile karşılaşacak Fenerbahçe'de transferde bu maçlardaki sonuçlara göre daha farklı şekillenebilir.

Kaynak: Milliyet
Transferi Benfica maçı belirleyecek
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Ağustos 2018 05:02
Fenerbahçe'de yönetim yeni transferler için Benfica maçlarını bekliyor. Sarı-lacivertliler stoper ve forvet takviyesi için gerekli çalışmalarını yaptı. Buna göre alternatifli bir liste oluşturuldu.

Benfica turu geçilirse buna göre bir bütçe hazırlanacak. Mevcut kadronun lig için yeterli olduğu fikri hakim. Ancak stopere ve forvete alternatif gerekecek. Takım, Şampiyonlar Ligi umudunu sürdürürse bu sefer daha kaliteli ve doğrudan takıma dahil olacak isimler üzerinden karar verilecek.

Bu nedenle Benfica maçları sarı-lacivertli yönetimin transfer politikasını belirleyecek.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için