Transferi Benfica maçı belirleyecek

Fenerbahçe'de yönetim yeni transferler için Benfica maçlarını bekliyor. Sarı-lacivertliler stoper ve forvet takviyesi için gerekli çalışmalarını yaptı. Buna göre alternatifli bir liste oluşturuldu.Benfica turu geçilirse buna göre bir bütçe hazırlanacak. Mevcut kadronun lig için yeterli olduğu fikri hakim. Ancak stopere ve forvete alternatif gerekecek. Takım, Şampiyonlar Ligi umudunu sürdürürse bu sefer daha kaliteli ve doğrudan takıma dahil olacak isimler üzerinden karar verilecek.Bu nedenle Benfica maçları sarı-lacivertli yönetimin transfer politikasını belirleyecek.