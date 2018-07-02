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Transfere Fatih Terim eli değdi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Muğdat Çelik ve Nagatomo ile bizzat görüşerek futbolcuları ikna etti.

Kaynak: Vatan
Transfere Fatih Terim eli değdi
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02 Temmuz 2018 06:16
Galatasaray'da yeni sezon öncesi yapılan 2 transferde de Fatih Terim'in etkin rol oynadığı öğrenildi. 64 yaşındaki çalıştırcının, Akhisar Bld.'den kadroya dahil edilen Muğdat Çelik'le görüştükten sonra kendisine gelen ve içlerinde sarı-kırmızılılardan daha cazip ücretler öneren kulüpler olmasına rağmen gelen bütün teklifleri reddettiği bildirildi. 28 yaşındaki oyuncunun bu görüşmenin ardından bir ilke imza atarak TL cinsinden bile rakama 'tamam' diyerek imza attığı belirtildi.

Diğer tarafta tabiri caizse eli kulağında bekleyen Yuto Nagatomo transferinde de durum bundan farksızdı. Dünya Kupası'nda yoluna devam eden Japon oyuncu, Terim ile yaptığı görüşmeden sonra, menajerinin "Kupanın bitmesini bekle daha yüksek rakam teklif edenler çıkar" önerisine rağmen, "Fatih Terim ile G.Saray'da performansım arttı. Bu Dünya Kupası'na da yansıdı. Hocam bana gerçekten çok değer veriyor. İstanbul'da mutluyum. Kupa bitmeden transferimi tamamlamak ve kampa gitmek istiyorum" sözleriyle menajerini de ikna ederek sarı-kırmızılı kulüple 2 yıllık sözleşme imzaladı.



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