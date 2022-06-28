Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın forvet listesindeki isimlerden biri olan Haris Seferovic ile ilgili iddialar devam ediyor. Portekiz basını, İsviçreli golcü için Benfica'nın istediği bonservis bedelini açıkladı. Futbolcuya, Fenerbahçe de ilgi gösteriyor.



BENFICA, 8 MİLYON EURO İSTİYOR



A Bola'da yer alan habere göre; Benfica, oyuncunun ayrılmasına 8 milyon Euro karşılığında onay verecek. İsviçreli futbolcu için Beşiktaş'ın ezeli rakibi Fenerbahçe de devrede.



FENERBAHÇE'NİN PLANI



Kulüpler arasında görüşmeler devam ediyor ve henüz transfer için bir uzlaşma sağlanmış değil. Öte yandan aynı haberde Benfica ile 2 yıllık sözleşmesi bulunan oyuncu için Fenerbahçe'nin de nabız yokladığı ifade edildi.



JESUS İSTİYOR



Fenerbahçe'nin çiçeği burnunda teknik direktörü Jesus'un istediği iddia edilen futbolcu için sarı-lacivertlilerin takım içindeki dengeyi gözeterek finansal açıdan ayarlama yapmayı düşündüğü öne sürüldü.



SEFEROVIC'İN PERFORMANSI VE OYNADIĞI TAKIMLAR



30 yaşındaki Haris Seferovic, geçen sezon Benfica'da 15 maçta 532 dakika süre aldı ve 5 gol 2 asistlik performans sergiledi. Golcü isim, 2020-21 sezonunda 53 maçta 27 gol 8 asistle tüm dikkatleri üstüne çekmişti.



Futbolcu Benfica öncesinde Almanya'da Eintracht Frankfurt, Real Sociedad, Fiorentina, Lecce, Xamax ve Grasshopper takımlarında görev almıştı.





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