KAREMBEU RESMEN AÇIKLADI

İTİRAF ETTİ

5 GOL ATTI

Ara transfer döneminde sarı kırmızılı ekibin Fenerbahçe'nin elinden aldığı Mısırlı golcü Mustafa Muhammed lige müthiş bir başlangıç yapmış ve tüm dikkatleri üzerine çekmişti.Sarı-kırmızılı formayla müthiş bir form tutturan ve gollerini birbiri ardına sıralayan Mısırlı santrforun ününün Avrupa'ya yavaş yavaş yayılmakta olduğuna yönelik önemli bir işaretle daha karşılaşıldı.İngiltere'den Crystal Palace'ın kendisini izlediğine yönelik haberlerin ardından şimdi de Yunanistan'ın dev ekibi Olympiakos'un, Mustafa Muhammed'e kayıtsız kalmadığı ortaya çıktı.Olympiakos Sportif Direktörü Christian Karembeu, bir Mısır televizyonunda yayınlanan programdaki konuşmasıyla, Galatasaray'ın yıldız golcüsü ile ilgili beklenmedik bir çıkış yaparak dikkatleri üzerine çekti.Fransız futbol insanı, Al Nahar TV'deki yayında Olympiakos'un kadrosundaki bir diğer başarılı Mısırlı forvet Ahmed Hassan ile ilgili açıklamalar yaptı. 28 yaşındaki ismin kendileri için öneminden bahsedip, oyuncunun Mısır Milli Takımı'na davet edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Mısır futbolunun eskiden olduğu gibi bu dönemde de çok iyi futbolcular çıkardığından bahseden Olympiakos Sportif Direktörü Karembeu, ardından sözü Mustafa'ya getirdi ve Galatasaraylı futbolcu ile ilgili bir itirafta bulundu.Yunan ekibinde futbolcu transferlerinden de sorumlu isim olan Christian Karembeu, "Son zamanlarda Mustafa Muhammed'i yakından takip ediyorum. Mısır'ın çok yetenekli isimlerinden bir tanesi" ifadelerini kullandı. Galatasaray ile altı lig maçına çıkan Mısırlı oyuncu beş gol kaydetti. Bir gol de kupada atarak toplamda altı gole ulaştı.Zamalek kulübüne 1.5 senelik kiralık bedeli karşılığında 2 milyon dolar ödenerek kadroya dahil edilen Mustafa için 4 milyon dolarlık da satın alma opsiyonu bulunuyor.