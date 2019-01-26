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Transferde merak edilen 15 soru

Transfer döneminde geri sayım devam ederken, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray için en çok merak edilen 15 sorunun cevabını arıyoruz.

Kaynak: Sporx.com
Transferde merak edilen 15 soru
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26 Ocak 2019 18:14
Transfer döneminin sona ermesine kısa bir süre kaldı. Son günleri hareketli geçirmesi beklenen Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, A planlarından beklediği sonuçları alamadığı için B, C, D planlarına yönelmeye başladı. Peki hamleler gelecek mi? Merak edilen sorulara bakıyoruz...

 
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