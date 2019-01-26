Transfer döneminin sona ermesine kısa bir süre kaldı. Son günleri hareketli geçirmesi beklenen Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, A planlarından beklediği sonuçları alamadığı için B, C, D planlarına yönelmeye başladı. Peki hamleler gelecek mi? Merak edilen sorulara bakıyoruz...
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Transferde merak edilen 15 soru
Transfer döneminde geri sayım devam ederken, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray için en çok merak edilen 15 sorunun cevabını arıyoruz.
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26 Ocak 2019 18:14
- 18:14 Transferde merak edilen 15 soru
- 18:06 Kardemir Karabükspor'da planlar galibiyet üzerine
- 17:58 İstanbulspor, 90+5'te puanı kaptı
- 17:58 Galatasaray Erkek Voleybol Takımı Oleg Antonov ile anlaştı
- 17:56 Kayseri'de beraberlik serisi bozulmadı
- 17:48 11'ler | Göztepe - Galatasaray
- 17:43 Burak Gören: "Takımda Banvit maçının getirdiği bir tedirginlik vardı"
- 17:40 Nikola Kalinic'e Almanya'dan teklif!
- 17:31 Türk Telekom evinde farklı kazandı
- 17:22 Mustafa Denizli'den Başakşehir maçı açıklaması!
- 17:21 Valverde'den Guardiola'ya şok suçlama
- 17:09 Bahadır Kıyak: "İnşallah bu galibiyet seri başlangıcı olur"
- 16:58 Sevilla, galibiyet hasretine 5 golle son verdi
- 16:56 Modeste'den Çin kulübüne sert uyarı!
- 16:53 Gençlerbirliği'ne Yıldırım Mert'ten kötü haber
- 16:45 Ozan Kabak sürprizi! Bayern Münih'e karşı...
- 16:43 Gasol: "FIBA Dünya Kupası'nda oynamak istiyorum"
- 16:41 Çaykur Rizespor'da Hasan Kartal yeniden başkan!
- 16:25 Everton, Cenk Tosun teklifini reddetti!
- 16:19 Yücel İldiz takımdan memnun
- 16:11 Gençlerbirliği'nde şaşırtan düşüş! Zirveden indi...
- 16:11 Çin'i sallayan Bakambu: "Türkleri görünce karar verdim"
- 16:09 PSG'den sürpriz Coutinho hamlesi!
- 15:59 Netflix'te adını duyurdu, Bordeaux'ya transfer oldu!
- 15:54 Josef de Souza sezonu kapattı
- 15:52 Madrid Eriksen'i isterse, referans Barcelona'dan
- 15:43 Giresunspor'da hedef galibiyet
- 15:36 Tottenham, Rabiot seferine hazırlanıyor
- 15:30 Denizlispor şaha kalktı! Yeni lider...
- 15:30 13 haftadır Altınordu'nun bileği bükülmüyor!
- 15:24 Boluspor, Galatasaray maçı öncesi moral depoladı
- 15:21 Rizespor ile Akhisarspor 14. kez karşılaşıyor
- 15:12 Benatia parayı seçti, Manchester United'ı reddetti!
- 15:07 Trabzonspor'da Sivasspor maç kadrosu belli oldu.
- 15:05 Avustralya Açık'ta dev final Bilyoner.com'da Tek Maç
- 15:02 Göksel Gencer son yolculuğuna uğurlandı
- 14:54 Sivasspor, Hugo Vieira ile sözleşme imzaladı
- 14:37 Garry Rodrigues: "Galatasaray'dan ayrılmak kolay değildi"
- 14:18 Naomi Osaka, Melbourne'de tarih yazdı
- 14:12 Karabükspor'da hedef 3 puan!
- 13:48 Sassuolo'nun hocası, Merih Demiral'ı doğruladı!
- 13:42 Kayserispor'da Oğuzhan Berber ile yolar ayrıldı.
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- 12:55 Altay, Afyonspor'u konuk ediyor
- 12:50 Volkan Demirel: "Öyle biri varsa, gitsin"
- 12:49 Eren Derdiyok'a AF gündemde! Yöneticiler ricacı...
- 12:47 Küçük kemençecinin hayali Trabzonspor tribünlerini çoşturmak
- 12:32 Denizlispor'da sponsor sevinci
- 12:25 Ekrem İmamoğlu'ndan Başakşehir mesajı!
- 11:57 Yeni Malatyaspor'da hedef Fenerbahçe'den 3 puan
- 11:53 Beşiktaş, Q7'nin yerine İtalyan yıldız getiriyor!..
- 11:47 Ersin Aka: "Hakkımı istedim diye Eskişehirspor beni hedef gösterdi"
- 11:42 Altay Bayındır: "Ligdeki yerimizi garanti altına almak istiyoruz"
- 11:34 Galatasaray'dan forvet transferi için sürpriz; John Guidetti
- 11:28 Ankaragücü'nden savunmaya Polonyalı takviye
- 11:12 Fenerbahçe tarihindeki 5. Nijeryalı Moses oldu
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- Takımlar O G B M A Y Av P
- 1. Başakşehir 18 11 5 2 26 10 16 38
- 2. Galatasaray 18 9 5 4 36 21 15 32
- 3. Malatyaspor 18 9 5 4 29 18 11 32
- 4. Beşiktaş 19 8 6 5 32 24 8 30
- 5. Kasımpaşa 18 9 2 7 37 29 8 29
- 6. Trabzonspor 18 8 5 5 34 26 8 29
- 7. Konyaspor 18 7 7 4 25 21 4 28
- 8. Antalyaspor 18 8 4 6 19 21 -2 28
- 9. Sivasspor 18 6 6 6 24 25 -1 24
- 10. Bursaspor 19 4 11 4 19 19 0 23
- 11. Göztepe 18 7 1 10 20 22 -2 22
- 12. Alanyaspor 18 6 3 9 15 22 -7 21
- 13. Kayserispor 19 5 6 8 16 26 -10 21
- 14. Ankaragücü 18 6 2 10 17 32 -15 20
- 15. Erzurum BB 19 3 8 8 18 25 -7 17
- 16. Fenerbahçe 18 3 8 7 17 25 -8 17
- 17. Akhisar Bld.Spor 18 4 5 9 19 29 -10 17
- 18. Çaykur Rizespor 18 2 9 7 20 28 -8 15
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