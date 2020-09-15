Transferde Fenerbahçe'den, Beşiktaş'a döndüler: Sorun sakatlık

Beşiktaş'a geldiği günden bu yana istikrarlı bir performans sergileyemeyen Georges-Kevin N'Koudou için Yunanistan'dan sıcak bir iddia geldi.



Bir kanat oyuncusu arayan ve Fenerbahçe'den Garry Rodrigues ile ilgilenen Olympiakos'un, kendilerine önerilen N'Koudou'yu da listesine aldığı ve oyuncu için temaslarda bulunacağı kaydedildi.



Yunan ekibinin tek endişesinin, Fransız futbolcunun son dönemde sıkça yaşadığı sakatlıklar olduğu belirtildi.



"ÖZEL TEDAVİ GEREKİYOR"



Ülkenin en tanınmış Olympiakos muhabirlerinden biri olan Kostas Nikolakopoulos da N'Koudou için değerlendirme yaparken, Sergen Yalçın'ın sözlerini öne çıkardı.



Nikolakopoulos, "PAOK maçında N'Koudou'yu izledim ki oyuncu Olympiakos'a önerildi. Hızlı, süratli, enerjik. Dezavantajlarından biri sol kanatta oynuyor ve sol ayağı zayıf. Ancak asıl endişelendiren konu, hocası Sergen Yalçın, oyuncunun kronik sakat olduğunu söyledi ve özel tedavilere ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.



SERGEN YALÇIN, "YANLIŞ ANLAŞILDIM" DEDİ



Sergen Yalçın, N'Koudou için geçtiğimiz günlerde "Kronik sakat" ifadesini kullanmış ve sonra basın toplantısında bu sözünün yanlış anlaşıldığını belirterek, "Aslında bilmiyorum" demişti.



Beşiktaş'ın Tottenham'dan 4,5 milyon euro bonservis bedeliyle geçen yaz kadrosuna kattığı 25 yaşındaki oyuncu, geldiği günden bu yana toplam 4 sakatlık nedeniyle 69 gün kaçırdı.



