Transferde favori Galatasaray!

Rangers'ta forma giyen Ianis Hagi'nin transferinde Galatasaray favori olarak gösteriliyor. İşte detaylar...

Haber; Takvim, Fotoğraf; EPA
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Transferde favori Galatasaray!
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02 Aralık 2021 10:02
Efsane yıldız Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi'nin transferi Galatasaray'ın gündemindeki sıcaklığını koruyor.

GALATASARAY FAVORİ

Ada basını, İskoç temsilcisi Rangers'tan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Rumen yıldızın transferinde sarı-kırmızılıları favori gösteriyor.

Galatasaray'ın ardından Lyon, Roma, Fiorentina, Newcastle, Lazio ve Sevilla diğer şansı bulunan takımlar olarak sıralanıyor.

SÖZLEŞMESİ SÜRÜYOR

Öte yandan 23 yaşındaki yıldızın, Rangers ile 2024 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.


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