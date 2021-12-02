Transferde favori Galatasaray!

Efsane yıldız Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi'nin transferi Galatasaray'ın gündemindeki sıcaklığını koruyor.
GALATASARAY FAVORİ
Ada basını, İskoç temsilcisi Rangers'tan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Rumen yıldızın transferinde sarı-kırmızılıları favori gösteriyor.
Galatasaray'ın ardından Lyon, Roma, Fiorentina, Newcastle, Lazio ve Sevilla diğer şansı bulunan takımlar olarak sıralanıyor.
SÖZLEŞMESİ SÜRÜYOR
Öte yandan 23 yaşındaki yıldızın, Rangers ile 2024 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.
GALATASARAY FAVORİ
Ada basını, İskoç temsilcisi Rangers'tan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Rumen yıldızın transferinde sarı-kırmızılıları favori gösteriyor.
Galatasaray'ın ardından Lyon, Roma, Fiorentina, Newcastle, Lazio ve Sevilla diğer şansı bulunan takımlar olarak sıralanıyor.
SÖZLEŞMESİ SÜRÜYOR
Öte yandan 23 yaşındaki yıldızın, Rangers ile 2024 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.