Transferde domino etkisi; Eduardo ve Talisca

Max Kruse'nin kötü performansının ardından yeni sezon için 10 numara transferini de gündemine alan F.Bahçe'de sıcak saatler yaşanıyor… Sarı-Lacivertliler'in listesinde bulunan Carlos Eduardo'nun kulübü Al Hilal, eski Beşiktaş'lı Talisca'ya talip oldu.Suudi kulübü, Guangzhou ile masaya oturarak görüşmelere başladı… Al Hilal eğer Talisca'yı alırsa, Carlos Eduardo'nun sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmayacak.Bu durumda Fenerbahçe hemen harekete geçecek ve bonservisi elinde olan Sambacı'yı kadrosuna katacak. 30 yaşındaki Eduardo kariyerini Avrupa'da sürdürmeye sıcak bakıyor.Daha önce Porto ve Nice gibi kulüplerin formasını giyen Eduardo bu sezon Suudi Ligi'nde 11 gole imza attı. Eduardo sol kanatta ve ikinci forvet rolünde de oynayabiliyor.Çin'den ayrılmak istediği öne sürülen Talisca'nın ismi bir süredir Beşiktaş ile de anılıyor. Ancak Brezilyalı yıldızın yüksek maliyeti, Türkiye'ye geri dönüş ihtimalini azaltıyor. Guangzhou ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki Talisca, Çin'de forma giydiği 36 maçta 27 gol ve 11 asistle müthiş bir performans sergiledi.