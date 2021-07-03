Transferde 'bordro' farklı, 'maaş' farklı

1 Kasım 2019'dan sonra yapılan kontratlarda, kazancı 600 bin TL'yi geçen (2021 için 650 bin TL) futbolcuların kazançları brüt üzerinden % 40 vergilendiriliyor. Ancak bazı kulüp ve sporcular bu yükümlülükten kurtulmak için farklı yollara sapıyor.



Akşam'da yer alan haberde, pek çok kulübün kontratlara yazılan ücretleri, bordroya yansıtmadığını ortaya çıkardı. Kulüpler böylece hem kendileri hem de sporcuların ödemeleri gereken vergi miktarını cüzi miktara çekiyor. Ayrıca pek çok ek kazanç (Prim, maç başı) bordroya yansıtılmadığı için devlet büyük vergi kaybı yaşıyor.



TAHSİLAT SORUNU



Vergi mükellefi durumundaki yabancı sporcuların ülkeden ayrılma ihtimali de vergi tahsilatını güçleştiriyor.



1 Kasım 2019'dan sonra sözleşme imzalayan, yeni vergi yasasına tabi yabancıların ülkeden beyanname vermeden ayrılmaları durumunda, maliye tahsilat için çok daha uzun ve meşakkatli bir süreçte karşı karşıya kalabilir. Çünkü bu kez vergi takibatı uluslararası düzeyde yapılmak durumunda kalacak.







