İngiltere Premier Ligi'nin ilk haftasındaile, St. James Park'ta karşı karşıya geldi. Premier Lig'de transfer yapmayan tek takım olan Tottenham, deplasmanda Newcastle'ıyenerek sezona 3 puan ile başladı.Tottenham'a galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Jan Vertonghen ve 18. dakikada Dele Alli kaydetti. Newcastle'ın tek golünü ise 11. dakikada Joselu attı.Tottenham'ın attığı ilk gol, çizgi teknolojisi yardımı ile geldi. Vertonghen'in kafa vuruşunda gol çizgisi teknolojisi, topun 9 mm içeride olduğunu belirtti ve maçın hakemi gol kararını verdi.Öte yandan Tottenham'ın golcüsü Harry Kane'in Ağustos laneti bu maçta da devam etti. İngiliz golcü, Ağustos ayında oynadığı üst üste 14. maçında da golle tanışamadı.Premier Lig'in 2. haftasında Tottenham, sahasında Fulham'ı konuk edecek. Newcastle ise deplasmanda Cardiff'e konuk olacak.