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Transfer yok ama galibiyet var!

Premier Lig'de transfer yapmayan tek takım olan Tottenham, sezonun ilk maçında Newcastle United'ı 2-1 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
Transfer yok ama galibiyet var!
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11 Ağustos 2018 16:30
İngiltere Premier Ligi'nin ilk haftasında Newcastle United ile Tottenham, St. James Park'ta karşı karşıya geldi. Premier Lig'de transfer yapmayan tek takım olan Tottenham, deplasmanda Newcastle'ı 2-1 yenerek sezona 3 puan ile başladı.

Tottenham'a galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Jan Vertonghen ve 18. dakikada Dele Alli kaydetti. Newcastle'ın tek golünü ise 11. dakikada Joselu attı.

GOL ÇİZGİSİ TEKNOLOJİSİ DAMGA VURDU

Tottenham'ın attığı ilk gol, çizgi teknolojisi yardımı ile geldi. Vertonghen'in kafa vuruşunda gol çizgisi teknolojisi, topun 9 mm içeride olduğunu belirtti ve maçın hakemi gol kararını verdi.

KANE'İN AĞUSTOS LANETİ DEVAM EDİYOR

Öte yandan Tottenham'ın golcüsü Harry Kane'in Ağustos laneti bu maçta da devam etti. İngiliz golcü, Ağustos ayında oynadığı üst üste 14. maçında da golle tanışamadı.

Premier Lig'in 2. haftasında Tottenham, sahasında Fulham'ı konuk edecek. Newcastle ise deplasmanda Cardiff'e konuk olacak.

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