Galatasaray 'a az kalsın transfer yasağı geliyordu... Sarı-kırmızılı takımda Başkan Burak Elmas ve ekibi seçildiği günden bu yana her gün yeni bir krizle karşı karşıya geliyor, bunları tek tek çözmek için yoğun mesai harcıyor.



Futbolcuların iki aydır ödenmeyen maaşları ve borçsuz kağıdı probleminin ardından vergi sorunu sürprizi ile karşılaşan idareciler, son olarak da eski borçlar yüzünden büyük sıkıntı yaşadı.



Igor Tudor, Mariano ve Oğulcan Çağlayan dosyaları nedeniyle transfer yasağı tehlikesi ile karşıya kalan Galatasaray, yaklaşık 3 milyon euroluk ödeme ile bu sorunu ortadan kaldırarak az da olsa rahat bir nefes aldı. Böylece transferin önündeki en büyük engel ortadan kalkmış oldu.



Maaşlar ödenecek



Sarı-kırmızılı yönetim vergi konusunda da ilk etapta 23 milyon liralık ödeme gerçekleştirmişti.



UEFA ile yeni sezon öncesi sorun yaşamamak için borçsuzluk kağıdı almak zorunda kalan yönetim bu sorunu hallederken kısa süre içerisinde oyuncuların 2 aylık maaşının da ödeneceği belirtildi.



Göreve geldiği ilk andan itibaren bu sorunlarla boğuşan yeni yönetim her şeyi çözdükten sonra transferde gaza basacak, Teknik Direktör Fatih Terim'in raporunun ardından somut adımlar atacak.



