Transfer tescil dönemi 1 hafta ertelendi

TFF, kulüplerden gelen talep doğrultusuna transfer tescil dönemini 1 hafta uzattı.

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Transfer tescil dönemi 1 hafta ertelendi
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10 Haziran 2021 07:38
Futbolda birinci transfer ve tescil döneminin başlangıcı bir hafta ileri alındı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açılmaya göre, yarın başlaması planlanan 2021-2022 sezonu birinci transfer ve tescil döneminin, kulüplerden gelen talepler üzerine, 17 Haziran'da başlatılıp, 8 Eylül'de tamamlanmasına karar verildi.


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