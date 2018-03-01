Transfer teklifleri sonrası Quaresma'dan açıklama

Beşiktaş'ı sırtlayan isimlerin başında gelen Quaresma için başta Çin olmak üzere İspanyol ve Portekiz'den bazı kulüplerin ciddi teklifler sunmaya hazır olduğu ortaya çıktı... Bu gelişmelerin ardından ünlü futbolcunun ünlü menajeri Rui Costa, soluğu İstanbul'da aldı.Başkan Fikret Orman ile görüşen Rui Costa, özellikle Çİn kulüplerinin Quaresma için kesenin ağzını açtığını iletti. Beşiktaş'tan aldığı paranın daha üstünde bir teklifle futbolcusunun karşısına Çin kulüplerinin çıktığını belirten Rui Costa, İspanya ve Portekiz'den de Quaresma'ya taliplerin olduğunu ifade etti.Bu gelişmelerin ardından Quaresma'ya da fikri soruldu... Taraftarın sevgilisi konumundaki Quaresma da hem menajeri Rui Costa'ya hem de Başkan Fikret Orman'a gelen teklifler karşısındaki fikrini belirtti. Quaresma ise öyle bir şey yaptı ki yine Beşiktaşlıların gönüllerini fethetti ve şunları söyledi:"Belki de hayatının en mutlu dönemini İstanbul'da geçiriyorum. Taraftarın sevgisine hayranım. Bu nedenle Beşiktaş bana "Git" demeden hiç bir yere gitmem."Başkan Fikret Orman da bu gelişmenin ardından Quaresma'yı bırakmak gibi bir niyetleri olmadığını şu ana kadar gelen teklifleri de geri çevirdiklerini, bu tekliflere de aynı karşılığı vereceklerini ifade etti.