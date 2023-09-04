Transfer sezonu ne zaman bitiyor, bitti mi? 2023-24

2023-2024 sezonu birinci transfer ve tescil döneminin Türkiye için resmen ne zaman sona ereceği, futbolseverler tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor. Destekledikleri takımların yapacağı transferlere kilitlenen taraftarlar, transfer sezonunun biteceği tarihi öğrenmek istiyor. İşte, TFF'nin açıkladığı transfer dönemi bilgileri...Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni sezonun yaz transfer döneminin ne zaman biteceğini açıkladı.İşte, TFF tarafından yapılan 2023-2024 futbol sezonu transfer dönemleri açıklaması!"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2023-2024 futbol sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirlemiştir.Buna göre; 2023-2024 futbol sezonunda Birinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 26 Haziran 2023 tarihinde başlayıp, 15 Eylül 2023 tarihinde sona ermesine ve İkinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 11 Ocak 2024 tarihinde başlayıp, 9 Şubat 2024 tarihinde sona ermesine karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Türkiye Futbol Federasyonu"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 11 Ocak 2024'te başlayıp 9 Şubat 2024'te tamamlanacak.Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, gerçekleştirdiği toplantıda Süper Lig'de 2023-2024 sezonu başlangıç ve bitiş tarihleri ile TFF 1. Lig'in başlangıç tarihini belirlemiştir.Alınan karara göre Süper Lig ve TFF 1. Lig; 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacaktır. Sezon sonunda düzenlenecek olan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası da dikkate alınarak, Süper Lig'de sezon 19 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanacaktır. Sezon planlamalarına ilişkin diğer detaylar ise daha sonra ilan edilecektir.Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig ekiplerinin harcama limitlerini açıkladı. Yeni sezon öncesinde transfer dönemi bugün itibariyle resmen başlarken, Süper Lig ekiplerinin harcama limitleri de belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre son şampiyon Galatasaray, en çok harcama limitine sahip takım konumunda. Sarı-kırmızılı ekip, yüzde 30 sapma payıyla birlikte 1 milyar 926 milyon 591 bin TL harcayabilecek.Fenerbahçe'nin harcama limiti ise yine yüzde 30 sapma payıyla 1 milyar 920 milyon 867 bin TL. Geçtiğimiz sezonu altıncı sırada tamamlayan Trabzonspor'un harcama limiti 1 milyar 290 milyon 388 bin TL olurken; Beşiktaş, 1 milyar 72 milyon 157 bin TL harcama yapabilecek.Öte yandan ligin yeni ekipleri Samsunspor, Çaykur Rizespor ve Pendikspor'un harcama limitleri ise 255 milyon 436 bin TL.