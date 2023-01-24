Transfer sezonu ne zaman bitiyor 2023? Ara transfer dönemi ne zaman sona eriyor?

Ara sezonu dönemi, Ocak ayının bitmesine kısa bir zaman kala gündemde yer alıyor. TFF'nin belirlediği zaman aralığında takımlarında eksik kadroları tamamlamaya hazırlanan takımlar transfer döneminde, yerli ve yabancı futbolcularla anlaşma yaparak ikinci sezona sıkı bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Peki, ara transfer dönemi ne zaman bitiyor? İşte, 2023 transfer dönemi tarihi hakkında bilgiler
TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR 2023?
TFF, 2022-2023 futbol sezonunda birinci transfer ve tescil döneminin 17 Haziran tarihinde başlayıp, 8 Eylül tarihinde sona ereceğini açıklamıştı.Yine aynı açıklamada ayrıca ara transfer ve tescil döneminin ise 12 Ocak 2023 tarihinde başlayıp, 8 Şubat tarihinde sona ermesine karar verildiği açıklandı.
İşte ara transferde atılan imzalar
Edgar Ie
Kulüpsüz > Medipol Başakşehir
Vincent Aboubakar
Al Nassr > Beşiktaş
Berke Özer
Eyüpspor > Ümraniyespor (Kiralık)
Jesse Sekidika
Eyüpspor > Ümraniyespor
Mert Çetin
Hellas Verona > Adana Demirspor
Helton Leite
Benfica > Antalyaspor
Çağatay Kurukalıp
Fenerbahçe > Iğdır FK (Kiralık)
Sofiane Feghouli
Kulüpsüz > Fatih Karagümrük
Jimmy Durmaz
Fatih Karagümrük > Kulüpsüz
Gökdeniz Bayrakdar
Antalyaspor > Bodrumspor (Kiralık)
Emrehan Gedikli
Trabzonspor > Austria Lusteanu
Melih Kabasakal
İstanbulspor > Eyüpspor
Samet Akaydin
Adana Demirspor > Fenerbahçe
Umar Aminu
Çaykur Rizespor > Bodrumspor
Shaocong Wu
Guangzhou FC > Medipol Başakşehir
Erdal Rakip
Malmö > Antalyaspor
Mahamadou Ba
Adana Demirspor > İstanbulspor
Emeka Eze
Eyüpspor > İstanbulspor
Ahmed Yıldız
Alanyaspor > Pendikspor
Francico Montero
Beşiktaş > Hamburg
Jason Lokilo
Sparta Rotterdam > İstanbulspor
Doğukan Sinik
Hull City > Antalyaspor
İbrahim Yılmaz
İstanbulspor > Eyüpspor
Andrea Bertolacci
Kayserispor > Fatih Karagümrük
Yaroslav Rakitsky
Adana Demirspor > Shakhtar Donetsk
Yusuf Erdoğan
Trabzonspor > Adana Demirspor
Adem Ljajic
Kulüpsüz > Fatih Karagümrük
Alexandru Epureanu
Medipol Başakşehir > Ümraniyespor
Mustafa Pektemek
Kayserispor > Eyüpspor
F.BAHÇE'DEN OOSTERWOLDE ATAĞI
Fenerbahçe'de gözler sol bek transferine çevrildi. Sarı-lacivertlilerin gündemine Jayden Oosterwolde geldi. Fenerbahçe'de transfer listesine aldığı genç oyuncu için istenen bonservis bedeli ortaya çıktı.
G.SARAY'DA ROTA SLIMANE VE RASKIN
Galatasaray'da transfer çalışmaları hayli hareketli geçiyor. Galatasaray orta sahaya takviye yapmak için arayışlarını sürdürüyor. Konyaspor ile sözleşmesi gelecek sene sona erecek olan Hadziahmetovic için transfer çalışmalarına devam eden Aslan'ın gündemine iki isim daha geldi. Portekizli yıldızSergio Oliveira ile rotasyona girebilecek. Sarı-kırmızılılar, Brondby forması giyen Slimane ve Nicolas Raskin için harekete geçti.
21 MAÇTA 3 GOL ATTI
Transfer sezonunda 6-8 numara oynayabilen bir yıldızı kadrosuna katmak isteyen Galatasaray iki yıldızdan birini kadrosuna katacak. Brondby ile sözleşmesi gelecek sene sona erecek olan 21 yaşındaki Slimane bu dönemde 21 maçta 3 gol attı.
TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR 2023?
TFF, 2022-2023 futbol sezonunda birinci transfer ve tescil döneminin 17 Haziran tarihinde başlayıp, 8 Eylül tarihinde sona ereceğini açıklamıştı.
İşte ara transferde atılan imzalar
Edgar Ie
Kulüpsüz > Medipol Başakşehir
Vincent Aboubakar
Al Nassr > Beşiktaş
Berke Özer
Eyüpspor > Ümraniyespor (Kiralık)
Jesse Sekidika
Eyüpspor > Ümraniyespor
Mert Çetin
Hellas Verona > Adana Demirspor
Helton Leite
Benfica > Antalyaspor
Çağatay Kurukalıp
Fenerbahçe > Iğdır FK (Kiralık)
Sofiane Feghouli
Kulüpsüz > Fatih Karagümrük
Jimmy Durmaz
Fatih Karagümrük > Kulüpsüz
Gökdeniz Bayrakdar
Antalyaspor > Bodrumspor (Kiralık)
Emrehan Gedikli
Trabzonspor > Austria Lusteanu
Melih Kabasakal
İstanbulspor > Eyüpspor
Samet Akaydin
Adana Demirspor > Fenerbahçe
Umar Aminu
Çaykur Rizespor > Bodrumspor
Shaocong Wu
Guangzhou FC > Medipol Başakşehir
Erdal Rakip
Malmö > Antalyaspor
Mahamadou Ba
Adana Demirspor > İstanbulspor
Emeka Eze
Eyüpspor > İstanbulspor
Ahmed Yıldız
Alanyaspor > Pendikspor
Francico Montero
Beşiktaş > Hamburg
Jason Lokilo
Sparta Rotterdam > İstanbulspor
Doğukan Sinik
Hull City > Antalyaspor
İbrahim Yılmaz
İstanbulspor > Eyüpspor
Andrea Bertolacci
Kayserispor > Fatih Karagümrük
Yaroslav Rakitsky
Adana Demirspor > Shakhtar Donetsk
Yusuf Erdoğan
Trabzonspor > Adana Demirspor
Adem Ljajic
Kulüpsüz > Fatih Karagümrük
Alexandru Epureanu
Medipol Başakşehir > Ümraniyespor
Mustafa Pektemek
Kayserispor > Eyüpspor
F.BAHÇE'DEN OOSTERWOLDE ATAĞI
Fenerbahçe'de gözler sol bek transferine çevrildi. Sarı-lacivertlilerin gündemine Jayden Oosterwolde geldi. Fenerbahçe'de transfer listesine aldığı genç oyuncu için istenen bonservis bedeli ortaya çıktı.
G.SARAY'DA ROTA SLIMANE VE RASKIN
Galatasaray'da transfer çalışmaları hayli hareketli geçiyor. Galatasaray orta sahaya takviye yapmak için arayışlarını sürdürüyor. Konyaspor ile sözleşmesi gelecek sene sona erecek olan Hadziahmetovic için transfer çalışmalarına devam eden Aslan'ın gündemine iki isim daha geldi. Portekizli yıldızSergio Oliveira ile rotasyona girebilecek. Sarı-kırmızılılar, Brondby forması giyen Slimane ve Nicolas Raskin için harekete geçti.
21 MAÇTA 3 GOL ATTI
Transfer sezonunda 6-8 numara oynayabilen bir yıldızı kadrosuna katmak isteyen Galatasaray iki yıldızdan birini kadrosuna katacak. Brondby ile sözleşmesi gelecek sene sona erecek olan 21 yaşındaki Slimane bu dönemde 21 maçta 3 gol attı.
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