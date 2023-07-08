Haber Tarihi: 08 Temmuz 2023 17:28 - Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2023 17:28

Transfer sezonu ne zaman bitiyor? 2023-24 Süper Lig transfer dönemi tarihleri

Süper Lig yaz transfer dönemi için geri sayım başladı. Süper Lig'de 2022-23 sezonunun sona ermesiyle birlikte, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 2023-24 transfer sezonu tarihleri açıklandı. Peki, Transfer sezonu ne zaman bitiyor? 2023-24 Süper Lig transfer dönemi tarihleri

Transfer sezonu ne zaman bitiyor? 2023-24 Süper Lig transfer dönemi tarihleri
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2023-24 yaz transfer dönemi tarihleri, tuttukları takımların yapacakları transferleri merak eden futbolseverler tarafından sorgulanmaya başladı. TFF Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklama sonrasında yaz transfer dönemi tarihleri belli oldu. İşte ayrıntılar.
TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, 2023-2024 futbol sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirledi.

Buna göre; Birinci transfer ve tescil dönemi 26 Haziran'da başlayıp, 15 Eylül'de sona erecek.

2023-2024 ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN?

Ara transfer olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 11 Ocak 2024'te başlayıp, 9 Şubat 2024'te kapanacak.

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