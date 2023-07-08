Transfer sezonu ne zaman bitiyor? 2023-24 Süper Lig transfer dönemi tarihleri

2023-24 yaz transfer dönemi tarihleri, tuttukları takımların yapacakları transferleri merak eden futbolseverler tarafından sorgulanmaya başladı. TFF Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklama sonrasında yaz transfer dönemi tarihleri belli oldu. İşte ayrıntılar.Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, 2023-2024 futbol sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirledi.Buna göre; Birinci transfer ve tescil dönemi 26 Haziran'da başlayıp, 15 Eylül'de sona erecek.Ara transfer olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 11 Ocak 2024'te başlayıp, 9 Şubat 2024'te kapanacak.