Transfer sezonu hangi tarihte bitecek? Transfer sezonu biteceği tarih

Futbolseverlerin en çok ilgi gösterdiği dönemlerden biri olan transfer dönemi ne zaman bitecek bilgisi konusunda bir çok araştırma yapılmaya devam ediliyor. Türkiye Futbol Federasyonu futbolda ara tatil dönemine girildiğinde açıklama yapara transfer dönemi ne zaman bitecek? transfer dönemi bitme tarihi, ne zaman transfer bitecek? galatasaray transfer, beşiktaş transfer, fenerbahçe transfer bilgisini öğrenmeye çalışıyor.Ne zaman transfer dönemi bitecek, transfer dönemi bitiş tarihi, hangi tarihte transfer dönemi bitecek? Transfer dönemi bitti mi? Transfer dönemi ne zaman bitiyor? Transfer dönemi ne zaman sona erecek...Futbolda 4 Ağustos'ta başlayan birinci transfer ve tescil dönemi, 5 Ekim Pazartesi günü sona erecek.Süper Lig'de Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'u da ilgilendiren ara transfer dönemi ne zaman? sorusu sorulmaktadır. Transfer dönemi, ara transfer ne zaman olacak henüz resmi açıklama yapılmadı. Ara transferle ilgili detaylı bilgi paylaşılınca sayfalarımızdan öğrenebilirsiniz.2020/21 sezonu birinci transfer ve tesil dönemi, 4 Ağustos 2020 tarihi itibariyle Türkiye için başladı. Transfer dönemi tam 62 gün boyunca devam edecek 5 Ekim Pazartesi günü sona erecek.Ara transfer dönemi olarak bilinen ikinci transfer ve tescil dönemi ise TFF tarafından daha sonra açıklanacak.Trabzonspor'un stoper transferinde Vitor Hugo'nun kulübü Palmeiras ile anlaştığı ve transferin tamamlanma aşamasına geldiği belirtildi.Globo Esporte'de yer alan haberde Vitor Hugo için Palmeiras'la pazarlıklarını sürdüren Trabzonspor'un son teklifinin Brezilya ekibinde kabul edildiği belirtildi. Trabzonspor'dan 4 milyon euro isteyen Palmeiras'a 3 milyon euro cevabı veren Trabzonspor'a Hugo'nun bonservisinin %75'i teklif edildi. Anlaşmanın bu şekilde tamamlandığı ve oyuncunun yakın zamanda imza için Türkiye'ye geleceği kaydedildi.Trabzonspor'un Bahia'dan Flavio'yu almasına aracılık eden işadamı Decio Oliveira'nın ön ayak olduğu belirtilen transferde görüşmelerin Eylül başından beri devam ettiği de haberin devamında yer aldı.1991 doğumlu 187 cm boyundaki solak stoper Vitor Hugo, 2020'de çıktığı 10 maçın 6'sında ilk 11'de forma giydi. Brezilyalı oyuncu 2018-2019 sezonunda Fiorentina'da 33 maça çıkmıştı.Geçen sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren Abdoulay Diaby, yeniden kiralama teklifi olmasına rağmen transferin önünü kapattı.Portekiz gazetesi O Jogo'da yer alan habere göre; Abdoulay Diaby'nin Beşiktaş'tan halen alacaklarının olduğu, bunların ödenmediği ve bu nedenle 29 yaşındaki Malili oyuncunun geri dönmek istemediği ifade edildi.Abdoulay Diaby'e Club Brugge'den de kiralama teklifi olduğu ve bu teklifi kabul ettiği kaydedildi. Belçika ekibinin 2 milyon euro'luk maaşının da tamamını karşılayacağı bilgisi verildi.Abdoulay Diaby, geçen sezon Süper Lİg'de çıktığı 31 maçta 5 gol atıp 2 asist yaptı.6 numaraya devşirilen Taylan Antalyalı dışında bu bölgede oyuncusu bulunmayan Galatasaray'ın listesinde Seri dışında İdrissa Doumbia bulunuyor.Sporting'in 22 yaşındaki Fildişili orta sahasına Fransa'dan Bordeaux ve Angers kulüpleri teklif yaptı.Ancak Doumbia'nın Galatasaray'da oynamayı istediği için beklediği ve Angers ile Bordeaux'ya henüz cevap vermediği öğrenildi