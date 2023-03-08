Transfer sezonu bitti mi? 2023 ara transfer dönemi ne zaman bitiyor?

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Şubat ayında bitmesi planlanan Süper Lig ara transfer sezonu Kahramanmaraş merkezli yaşanan 2 büyük depremin ardından uzatıldı. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor gibi takımlar transfer sürecine hız kazandırırken taraftarlar son tarihi merak ediyor. Peki transfer sezonu 2023 bitti mi, ne zaman bitecek?12 Ocak 2023 tarihinde başlayan Süper Lig'de ikinci transfer ve tescil dönemi 8 Şubat 2023 tarihinde sona erecekti. Ancak deprem nedeniyle transfer sezonu uzatılmıştı.TFF'den yapılan açıklamada "Federasyonumuzun talebi ve FIFA'nın onayı ile 2022-2023 İkinci Transfer ve Tescil Dönemi 5 Mart 2023 tarihine kadar uzatılmıştır" sözleri yer aldıFIFA onayı ile 2022 - 2023 İkinci Transfer ve Tescil Dönemi 5 Mart 2023 tarihine uzatılmıştır. " ifadeleri kullanıldı.