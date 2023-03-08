Haber Tarihi: 08 Mart 2023 14:34 - Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2023 14:34

Transfer sezonu bitti mi? 2023 ara transfer dönemi ne zaman bitiyor?

Süper Lig'de kadrolarına takviye yapan spor kulüpleri için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin ardından yeni bir karar aldı. Profesyonel liglere verilen ara nedeniyle kış transfer dönemi tarihinde de değişiklik yapıldı. Peki, Transfer sezonu bitti mi? 2023 ara transfer dönemi ne zaman bitiyor? TFF tarafından yapılan açıklamanın detayları ve Süper Lig ara transfer döneminin ne zaman biteceği tarih...

Transfer sezonu bitti mi? 2023 ara transfer dönemi ne zaman bitiyor?
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Şubat ayında bitmesi planlanan Süper Lig ara transfer sezonu Kahramanmaraş merkezli yaşanan 2 büyük depremin ardından uzatıldı. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor gibi takımlar transfer sürecine hız kazandırırken taraftarlar son tarihi merak ediyor. Peki transfer sezonu 2023 bitti mi, ne zaman bitecek? 
TRANSFER SEZONU BİTTİ Mİ, NE ZAMAN BİTECEK?
12 Ocak 2023 tarihinde başlayan Süper Lig'de ikinci transfer ve tescil dönemi 8 Şubat 2023 tarihinde sona erecekti. Ancak deprem nedeniyle transfer sezonu uzatılmıştı.

TFF'den yapılan açıklamada "Federasyonumuzun talebi ve FIFA'nın onayı ile 2022-2023 İkinci Transfer ve Tescil Dönemi 5 Mart 2023 tarihine kadar uzatılmıştır" sözleri yer aldı

FIFA onayı ile 2022 - 2023 İkinci Transfer ve Tescil Dönemi 5 Mart 2023 tarihine uzatılmıştır. " ifadeleri kullanıldı.

TFF'DEN ARA TRANSFER AÇIKLAMASI


Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, "Federasyonumuzun talebi ve FIFA'nın onayı ile 2022-2023 İkinci Transfer ve Tescil Dönemi 5 Mart 2023 tarihine kadar uzatılmıştır" sözleri yer aldı. FIFA onayı ile 2022 - 2023 İkinci Transfer ve Tescil Dönemi 5 Mart 2023 tarihine uzatılmıştır.
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