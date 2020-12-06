Transfer listesine koyuldu, golleri sıraladı!

Mbaye Diagne, Aslan'ın son 8 golünün beşine imzasını attı. Üst üste Kayseri ve Rize sonrasında Hatay ağlarını da sarstı. İşte detaylar...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Transfer listesine koyuldu, golleri sıraladı!
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06 Aralık 2020 11:27
Sezon başında gönderilmek istenen ancak bir türlü 2 milyon 350 bin Euro'luk maaşını karşılayan takım bulunmayınca takımda kalan Diagne gollerine devam ediyor.

Senegalli oyuncu Kayseri ile 1-1 berabere kalınan maçta attığı tek golün ardından Rize'de de hattrick yapmıştı. Dün de Hatay ağlarını havalandıran Diagne Aslan'ın son 3 maçtaki 8 golünün beşine imza attı.

13 milyon Euro bedelle Kasımpaşa'dan alınan Diagne'nin G.Saray kariyerindeki toplam gol sayısı ise 18'e ulaştı.


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