Sezon başında gönderilmek istenen ancak bir türlü 2 milyon 350 bin Euro'luk maaşını karşılayan takım bulunmayınca takımda kalan Diagne gollerine devam ediyor.



Senegalli oyuncu Kayseri ile 1-1 berabere kalınan maçta attığı tek golün ardından Rize'de de hattrick yapmıştı. Dün de Hatay ağlarını havalandıran Diagne Aslan'ın son 3 maçtaki 8 golünün beşine imza attı.



13 milyon Euro bedelle Kasımpaşa'dan alınan Diagne'nin G.Saray kariyerindeki toplam gol sayısı ise 18'e ulaştı.