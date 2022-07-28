BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ 1.5 MİLYON EURO

AARON MARTIN GEÇEN SEZON NELER YAPTI?

Beşiktaş'ın sol bek transferi konusunda listesine yeni bir ismi daha eklediği iddia edildi. Alternatifli bir şekilde çalışan yönetimin, Almanya temsilcisi Mainz'den Aaron Martin için de girişimlere başladığı gündeme geldi.Yönetimin, 1.5 milyon euroya kadar çıktığı futbolcu için Alman kulübünün 2.5 milyon euro istediği ve pazarlıkların devam ettiği belirtildi. Beşiktaş, Mainz'le anlaşmasının ardından 25 yaşındaki İspanyol futbolcuyla da masaya oturacak. Futbolcu kulüplerin önce anlaşmasını bekliyor.Mainz'da geçen sezon forma giyen Aaron Martin 31 maçta 2473 dakika süre aldı ve 1 gol 1 asistlik performans sergiledi. Futbolcu daha önce Celta Vigo ve Espanyol takımlarında da oynadı. Aaron Martin'in güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak görünüyor.