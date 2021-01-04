Transfer Harcama Limitleri açıklandı!

2020-21 Sezonu 2. Transfer ve Tescil dönemi Takım Harcama Limitleri belirlendi

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Transfer Harcama Limitleri açıklandı!
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04 Ocak 2021 16:32
Kulüp Lisans Kurulu, 2020-2021 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitlerini ikinci transfer tescil dönemi ile ilgili olarak belirledi. (Kulüplerin harcama limitindeki değişim, TIKLAYIN)

Süper Lig Kulüplerinin ikinci transfer tescil dönemi ile ilgili olarak, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın 89. Maddesi kapsamında Ek XII/G fıkrasınca belirlenen Takım Harcama Limitleri şöyle: 
 

Takım Harcama

% 15 Sapma

Takımlar

Limiti TL

Dahil Tutar TL
1.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

243.120.710

279.588.816
2.TRABZONSPOR A.Ş.

178.678.204

205.479.935
3.BEŞİKTAŞ A.Ş.

294.195.196

338.324.475
4.DEMİR GRUP SİVASSPOR

198.222.737

227.956.148
5.AYTEMİZ ALANYASPOR

97.799.097

112.468.961
6.GALATASARAY A.Ş.

434.336.995

499.487.545
7.FENERBAHÇE A.Ş.

356.433.786

409.898.854
8.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.

136.137.671

156.558.322
9.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR

101.713.928

116.971.017
10.KASIMPAŞA A.Ş.

125.868.114

144.748.331
11.GÖZTEPE A.Ş.

79.831.274

91.805.965
12.GENÇLERBİRLİĞİ

64.299.471

73.944.392
13.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

94.241.155

108.377.328
14.YUKATEL DENİZLİSPOR

94.243.985

108.380.583
15.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

152.137.575

174.958.211
16.BTC TURK YENİ MALATYASPOR

92.275.743

106.117.104
17.HES KABLO KAYSERİSPOR

60.427.441

69.491.557
18.MKE ANKARAGÜCÜ

83.311.853

95.808.631
19.HATAYSPOR

92.148.829

105.971.153
20.B.B.ERZURUMSPOR

92.148.829

105.971.153
21.FATİH KARAGÜMRÜK

92.148.829

105.971.153


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