Transfer Harcama Limitleri açıklandı!

Kulüp Lisans Kurulu, 2020-2021 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitlerini ikinci transfer tescil dönemi ile ilgili olarak belirledi. (Kulüplerin harcama limitindeki değişim, TIKLAYIN)
Süper Lig Kulüplerinin ikinci transfer tescil dönemi ile ilgili olarak, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın 89. Maddesi kapsamında Ek XII/G fıkrasınca belirlenen Takım Harcama Limitleri şöyle:
Süper Lig Kulüplerinin ikinci transfer tescil dönemi ile ilgili olarak, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın 89. Maddesi kapsamında Ek XII/G fıkrasınca belirlenen Takım Harcama Limitleri şöyle:
|
Takım Harcama
|
% 15 Sapma
|
Takımlar
|
Limiti TL
|
Dahil Tutar TL
| 1.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|
243.120.710
|
279.588.816
| 2.TRABZONSPOR A.Ş.
|
178.678.204
|
205.479.935
| 3.BEŞİKTAŞ A.Ş.
|
294.195.196
|
338.324.475
| 4.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|
198.222.737
|
227.956.148
| 5.AYTEMİZ ALANYASPOR
|
97.799.097
|
112.468.961
| 6.GALATASARAY A.Ş.
|
434.336.995
|
499.487.545
| 7.FENERBAHÇE A.Ş.
|
356.433.786
|
409.898.854
| 8.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|
136.137.671
|
156.558.322
| 9.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
|
101.713.928
|
116.971.017
| 10.KASIMPAŞA A.Ş.
|
125.868.114
|
144.748.331
| 11.GÖZTEPE A.Ş.
|
79.831.274
|
91.805.965
| 12.GENÇLERBİRLİĞİ
|
64.299.471
|
73.944.392
| 13.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|
94.241.155
|
108.377.328
| 14.YUKATEL DENİZLİSPOR
|
94.243.985
|
108.380.583
| 15.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|
152.137.575
|
174.958.211
| 16.BTC TURK YENİ MALATYASPOR
|
92.275.743
|
106.117.104
| 17.HES KABLO KAYSERİSPOR
|
60.427.441
|
69.491.557
| 18.MKE ANKARAGÜCÜ
|
83.311.853
|
95.808.631
| 19.HATAYSPOR
|
92.148.829
|
105.971.153
| 20.B.B.ERZURUMSPOR
|
92.148.829
|
105.971.153
| 21.FATİH KARAGÜMRÜK
|
92.148.829
|
105.971.153