Transfer gözlemcileri Galatasaray'dan memnun kaldı!

Galatasaray'ın birçok oyuncusu, Antalyaspor maçında transfer gözlemcileri tarafından çıplak gözle takip edildi.



Hücum hattında Kerem Aktürkoğlu ve Mustafa Muhammed, orta sahada Berkan Kutlu, savunma hattında ise Marcao ile Victor Nelsson, scoutlar tarafından yakından takip ediliyor.



Antalyaspor maçı gündemdeki oyuncuların birçoğu için verimli geçti. Özellikle Marcao ile Kerem'e devre arasında çok ciddi teklifler gelmesi bekleniyor.





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