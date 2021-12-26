Transfer gözlemcileri Galatasaray'dan memnun kaldı!

Transfer için gözlemcilerin yakından takip ettiği Galatasaray'ın Antalyaspor maçı, gündemdeki oyuncular adına verimli geçti.

, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Transfer gözlemcileri Galatasaray'dan memnun kaldı!
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26 Aralık 2021 12:55
Galatasaray'ın birçok oyuncusu, Antalyaspor maçında transfer gözlemcileri tarafından çıplak gözle takip edildi.

Hücum hattında Kerem Aktürkoğlu ve Mustafa Muhammed, orta sahada Berkan Kutlu, savunma hattında ise Marcao ile Victor Nelsson, scoutlar tarafından yakından takip ediliyor.

Antalyaspor maçı gündemdeki oyuncuların birçoğu için verimli geçti. Özellikle Marcao ile Kerem'e devre arasında çok ciddi teklifler gelmesi bekleniyor.


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