Transfer Galatasaray haberleri, Galatasaray transfer yapacak mı?

Galatasaray transferi nasıl yapacak? Galatasaray kimleri alacak ve transferi kapatacak? Galatasaray transferde kimleri kadrosuna katacak? Galatasaraylı taraftarlar transfer gündemini takip ederek kimlerin takımlarına geleceğini merak ediyor ve araştırıyor. Bunun nedeni taraftarı oldukları Galatasaray'ın transfer yaptı mı yapmadı en güvenilir kaynaktan kontrol edilmedi. Bugüne kadar en doğru haberleri aldığınız sayfalarımızda 2020 Galatasaray transfer haberleri için yapmanız gerekenleri okuyabilirsiniz.

14 Ağustos 2020 08:07
Transfer Galatasaray haberleri, Galatasaray transfer yapacak mı?
Sarı kırmızılı taraftarlar Galatasaray transfer yapmak için kimin için çaba sarf edildiğini araştırıyor. Araştırma yaparken Galatasaray transfer gündemi için bazı hamleler yapılıyor ve basına malzeme olabiliyor. Galatasaray transferi kimleri alarak kapatacak merak ediyorsanız sayfalarımızda en günce haberler bulunmaktadır.
Galatasaray gelecek sezonun kadrosunda planlama yaparak kadrosunu güçlendirmek istiyor. Kimleri kadrosuna katacak, gelenler gidenler kim olacak? Galatasaray transfer yapacak mı? haberleri bulunmaktadır.

2020 GALATASARAY TRANSFERDE KİMLERİ ALACAK?

Olympiakos, Galatasaray'la anlaşan Omar Elabdelloui'nin yerine yeni sağ bek transferini Brezilya'dan yapıyor. Yunan ekibi, 34 yaşındaki deneyimli sağ bek Rafinha'yı kadrosuna katmak istiyor. Brezilyalı oyuncu da Olympiakos'un teklifine sıcak bakıyor. Rafinha'nın sözleşmesi 2021 yazında sona eriyor ancak sözleşmesindeki bir madde sayesinde Brezilya dışında bir kulübe giderse serbest kalabiliyor. Rafinha, 2020 yılında takımı Flamengo ile 12 resmi maça çıktı. Brezilyalı oyuncu, bu maçlarda takımına 1 asistlik katkı sağladı.

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HENRY ONYEKURU TRANSFER İHTİMALİ DEVAM EDİYOR

Galatasaray'da bitmeyen aşk Henry Onyekuru... Sarı-Kırmızılılar bir kez daha Nijeryalı yıldız için devrede. Monaco ile bir görüşme gerçekleşecek. Fransız kulübüyle aradaki buzları eritmeye çalışan Galatasaray cephesinin avantajı, yine genç oyuncunun ısrarı olacak. Galatasaraylı yöneticiler, Henry Onyeuru transferinde sonuç alamazsa; farklı isimler için girişimlerini sıklaştıracak.



SERİ İÇİN GALATASARAY TRANSFERİ BEKLİYOR

Galatasaray, Michael Seri'yi yeniden kiralamak için Fulham'ın yaptığı görüşmeleri bekliyor. Premier Lig'e çıkan İngiliz ekibi şu ana kadar Fildişili oyuncu için beklediği rakamı bulamadı. Beklediğine yakın rakamlar getiren takımlar ise yılda 2.5 milyon euro isteyen Seri'yi ikna edemedi. Hem Fulham'ı hem de Seri'yi ikna edecek bir takım ortaya çıkmazsa, Fildişili oyuncunun G.Saray'a dönme ihtimali var.

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