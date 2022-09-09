Transfer döneminde Twitter'da en çok konuşulan takım Fenerbahçe

Futbolda birinci transfer ve tescil döneminde hakkında en çok konuşulan takım Fenerbahçe oldu.



Twitter'dan yapılan açıklamaya göre, dünyaca ünlü yıldızların geldiği "yaz transfer dönemi", sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri olarak dikkati çekti.



Dün gece itibarıyla Spor Toto Süper Lig'de yaz transfer sezonu sona erdi. Taraftarlar, transfer sezonu boyunca yaşadığı heyecanı, duygularını ve görüşlerini Twitter üzerinden paylaştı. Bu dönemde Türkiye'de futbolla ilgili 27 milyona yakın tweet atıldı.



17 Haziran-5 Eylül arasında Twitter verilerine göre transferlerle ilgili en çok konuşulan takım Fenerbahçe oldu. Tecrübeli teknik direktör Jorge Jesus ve önemli futbolcuları kadrosuna katarak yeni bir yolculuğa çıkan Fenerbahçe'yi rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş izledi. Son şampiyon Trabzonspor dördüncü, Süper Lig'e yeniden yükselen MKE Ankaragücü ise beşinci sırada yer aldı.



İngiltere Championship'te mücadele eden ve Türk iş insanı Acun Ilıcalı'ya ait Hull City de Türkiye'de çok konuşulan takımlardan biri haline geldi.





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