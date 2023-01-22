Transfer dönemi ne zaman bitiyor 2023? Ara transfer dönemi ne zaman sona eriyor?

Ara transfer dönemi, Ocak ayının bitmesine kısa bir zaman kala gündemde yer alıyor. TFF'nin belirlediği zaman aralığında takımlarında eksik kadroları tamamlamaya hazırlanan takımlar transfer döneminde, yerli ve yabancı futbolcularla anlaşma yaparak ikinci sezona sıkı bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Peki, ara transfer dönemi ne zaman bitiyor? İşte, 2023 transfer dönemi tarihi hakkında bilgilerTFF, 2022-2023 futbol sezonunda birinci transfer ve tescil döneminin 17 Haziran tarihinde başlayıp, 8 Eylül tarihinde sona ereceğini açıklamıştı.Yine aynı açıklamada ayrıca ara transfer ve tescil döneminin ise 12 Ocak 2023 tarihinde başlayıp, 8 Şubat tarihinde sona ermesine karar verildiği açıklandı.Fenerbahçe'de gözler sol bek transferine çevrildi. Sarı-lacivertlilerin gündemine Jayden Oosterwolde geldi. Fenerbahçe'de transfer listesine aldığı genç oyuncu için istenen bonservis bedeli ortaya çıktı.Galatasaray'da transfer çalışmaları hayli hareketli geçiyor. Galatasaray orta sahaya takviye yapmak için arayışlarını sürdürüyor. Konyaspor ile sözleşmesi gelecek sene sona erecek olan Hadziahmetovic için transfer çalışmalarına devam eden Aslan'ın gündemine iki isim daha geldi. Portekizli yıldızSergio Oliveira ile rotasyona girebilecek. Sarı-kırmızılılar, Brondby forması giyen Slimane ve Nicolas Raskin için harekete geçti.Transfer sezonunda 6-8 numara oynayabilen bir yıldızı kadrosuna katmak isteyen Galatasaray iki yıldızdan birini kadrosuna katacak. Brondby ile sözleşmesi gelecek sene sona erecek olan 21 yaşındaki Slimane bu dönemde 21 maçta 3 gol attı.