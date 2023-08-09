Haber Tarihi: 09 Ağustos 2023 15:23 - Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2023 15:23

Transfer dönemi ne zaman bitiyor? 2023-24 Süper Lig transfer sezonu bitiş tarihi

2023-2024 dönemi birinci transfer ve tescil döneminin Türkiye için resmen ne zaman başlayacağı, futbolseverler tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor. Süper Lig'de 2022-23 sezonunun sona ermesiyle birlikte, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 2023-24 transfer sezonu tarihleri açıklandı. Peki, Transfer dönemi ne zaman bitiyor? 2023-24 Süper Lig transfer dönemi tarihleri

Transfer dönemi ne zaman bitiyor? 2023-24 Süper Lig transfer sezonu bitiş tarihi
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2023-2024 sezonu birinci transfer ve tescil döneminin Türkiye için resmen ne zaman sona ereceği, futbolseverler tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor. Destekledikleri takımların yapacağı transferlere kilitlenen taraftarlar, transfer sezonunun biteceği tarihi öğrenmek istiyor. İşte, TFF'nin açıkladığı transfer dönemi bilgileri...

TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun kararına göre, 26 Haziran'da başlayacak yaz transfer dönemi 15 Eylül'de sona erecek.

ARA TRANSFERLER NE ZAMAN?

"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 11 Ocak 2024'te başlayıp 9 Şubat 2024'te tamamlanacak.

2023-2024 sezonu başlangıç ve bitiş tarihleri

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, gerçekleştirdiği toplantıda Süper Lig'de 2023-2024 sezonu başlangıç ve bitiş tarihleri ile TFF 1. Lig'in başlangıç tarihini belirlemiştir.

Alınan karara göre Süper Lig ve TFF 1. Lig; 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacaktır. Sezon sonunda düzenlenecek olan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası da dikkate alınarak, Süper Lig'de sezon 19 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanacaktır. Sezon planlamalarına ilişkin diğer detaylar ise daha sonra ilan edilecektir.

Hangi takımın harcama fitimi ne kadar oldu?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig ekiplerinin harcama limitlerini açıkladı. Yeni sezon öncesinde transfer dönemi bugün itibariyle resmen başlarken, Süper Lig ekiplerinin harcama limitleri de belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre son şampiyon Galatasaray, en çok harcama limitine sahip takım konumunda. Sarı-kırmızılı ekip, yüzde 30 sapma payıyla birlikte 1 milyar 926 milyon 591 bin TL harcayabilecek.

Fenerbahçe'nin harcama limiti ise yine yüzde 30 sapma payıyla 1 milyar 920 milyon 867 bin TL. Geçtiğimiz sezonu altıncı sırada tamamlayan Trabzonspor'un harcama limiti 1 milyar 290 milyon 388 bin TL olurken; Beşiktaş, 1 milyar 72 milyon 157 bin TL harcama yapabilecek.


Öte yandan ligin yeni ekipleri Samsunspor, Çaykur Rizespor ve Pendikspor'un harcama limitleri ise 255 milyon 436 bin TL.

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