Transfer dönemi ne zaman bitecek? Devre arası Ocak transfer dönemi ne zaman sona erecek?

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Transfer dönemi bitiş tarihi burada! Süper Lig'de takımlar transfer çalışmalarını son hız devam ediyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve tüm liglerde takımlar transfer çalışmalarını sürdürüyor. Peki transfer dönemi ne zaman sona erecek? Türkiye Futbol Federasyonu, transfer döneminin kapanış tarihi hakkında ne açıklama yaptı? İşte detaylar...Türkiye'de transfer dönemi TFF'nin açıkladığı takvime göre 31 Ocak 2019 tarihinde 23.59'da sona erecek.Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun aldığı karara göre 2'nci Transfer Tescil Dönemi ise 4 Ocak 2019 tarihinde başlayıp, 31 Ocak 2019 tarihinde sona erecek.transfer listesinde yer alanyeni takımı açıklandı.Fransa Ligue 1 ekibi Reims, Chelsea'den sol bek Abdul Rahman Baba'yı kadrosuna kattıklarını açıkladı.Anlaşmanın kiralık yapıldığı kaydedildi. Fransa basınında yer alan haberlerde satın alma opsiyonunun bulunmadığı belirtildi.Sezonun ilk devresini Schalke'de kiralık olarak geçiren 24 yaşındaki Ganalı futbolcu, 4 maçta oynadı ve 327 dakika sahada kaldı.Gonzalo Higuain'in Chelsea'ye transerinin ardından takımdan ayrılacağı yazılan Olivier Giroud, transfer açıklamalarında bulundu."BARCELONA'NIN GOLCÜYE İHTİYACI VAR"Barcelona iddialarına yanıt veren 32 yaşındaki golcü, "Menajerim tekliflerle ilgileniyor. Barcelona'nın bir golcüye ihtiyacı var. Neler olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı."BİR GELECEĞİM YOK"Sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olmasıan vurgu yapan Giroud, "Chelsea, Higuain gibi bir golcüyü transfer ettiğine göre kulüpte bir geleceğim yok. En iyi kararı almaya çalışacağız" dedi."FRANSA'YA DÖNÜŞ..."Fransa'ya dönmeye sıcak baktığını dile getiren Fransız santrfor, "Marsilya ve Lyon büyük kulüpler. Fransa'ya dönüşü hiçbir zaman reddetmedim. Önceliğim Premier Lig'de kalmaktı ve halen öyle. Neler olacağını göreceğiz" şeklinde konuştu.Chelsea formasıyla bu sezon 27 maça çıkan Olivier Giroud, 5 gol attı ve 5 asist yaptı.yollarını ayırmak istediğiiçin flaş bir gelişme yaşandı.Santrfor transferi için çalışmalarını yürüten Galatasaray'a Eren Derdiyok için Meksika'dan geldiği belirtildi.360 TV'nin haberine göre; Meksika'dan bir kulüp, Eren Derdiyok için Galatasaray'a teklif yaptı.Eren Derdiyok'un ilk yarıdaki performansı nedeniyle Galatasaray taraftarıyla yıldızı bir türlü barışmamıştı.İsviçre pasaportlu forvetin, Galatasaray'la olan sözleşmesi Haziran 2019'da bitecekSon saatlere girilirken elindeki alternatiflerin tümüyle temasa geçen ve son tekliflerini ileten'ın gündeminde yer alan isimlerden'na yaptığı teklif de ortaya çıktı.Fransız ve Yunan basını, Galatasaray'ın 30 yaşındaki oyuncu için Marsilya'ya 1,5 yıllık bir kiralama teklifi yazdığını belirtirken, oyuncuya ise reddedilmesi zor bir sözleşme önerildiğini yazdı.Galatasaray'ın, tecrübeli oyuncuya yıllık 3,5 milyon euro garanti ücret ile birlikte 500 bin euro da bonus ödemeyi garanti ettiği ifade edildi. Öte yandan forma giydiği her maç için de 10 bin euro bonusun önerildiği kaydedildi.Oyuncunun Galatasaray'ın yaptığı tekliften memnun olduğu da vurgulandı.ESKİ TAKIMI BENFICA DA İSTİYORYunan golcü için eski takımı Benfica da girişimlerde bulunurken, Olympiakos'un rakamlar nedeniyle transferden çekildiği bilgisi paylaşıldı.Mario Balotelli transferi sonrasında golcülerinden biriyle yollarını ayırması beklenen Marsilya'da bu sezon 19 resmi maçta 737 dakika süre alan tecrübeli futbolcu, 3 kez ağları sarstı.