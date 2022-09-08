Transfer dönemi bugün saat kaçta bitiyor?

TFF'NİN AÇIKLAMASI

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

TRANSFER SEZONU NE ZAMAN AÇILACAK?

Süper Lig'de transfer dönemi ne zaman sona ereceğine ilişkin açıklama yapıldı. Yaz aylarında başlayıp sezonun 6. haftasına kadar süren transfer döneminin sona ereceği tarih belli oldu. Bu sezon da her sezon olduğu gibi flaş isimlerin yolu Türkiye'ye düştü.Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada transferin Avrupa'daki transfer döneminden 1 hafta daha uzun tutulacağı açıklanmıştı. İşte TFF'nin transfer dönemi açıklaması:Transfer sezonu bitiş tarihi olarak verilen 8 Eylül tarihi Perşembe gününe denk geliyor. 2022 yılı içerisinde 8 Eylül gününde transfer sezonu resmen sona erecek ve Ocak ayına kadar sürecek.Süper Lig'de devre arası kış transfer dönemi ise 12 Ocak tarihinde başlayacak ve 8 Şubat'ta bitecektir.