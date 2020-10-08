Transfer bitti ama yıldızlar hala satılık!

Galatasaray'a geldikleri günden bu yana performanslarıyla hayal kırıklığı yaratan Younes Belhanda, Ryan Babel ve Mbaye Diagne için yönetim, Türkiye'de transfer dönemi kapansa da Arap ülkelerinde sezon devam ettiği için hâlâ transfer teklif bekliyor.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
Transfer bitti ama yıldızlar hala satılık!
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08 Ekim 2020 11:15
Galatasaray'a geldikleri günden bu yana performanslarıyla hayal kırıklığı yaratan Younes Belhanda, Ryan Babel ve Mbaye Diagne transfer döneminde gönderilecek isimler arasında yer alıyordu.

Özellikle Belhanda ile Babel'in takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Ancak 3 oyuncu da takımda kaldı, başkan yardımcılarından Yusuf Günay, 'Teklif gelmedi' dedi.

Türkiye'de transfer dönemi kapansa da Arap ülkelerinde sezon devam ettiği için bu 3 yıldız için yönetim hâlâ teklif bekliyor.



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