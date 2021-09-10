Transfer açığı 420 Milyon TL

20 ekip, 442 oyuncu ile yollarını ayırdı. 443 futbolcu yeni takımlarına transfer oldu. Kulüpler, 28 milyon 711 bin euro gelir, elde ederken, 70 milyon 717 bin euro bonservis ödedi. Kulüpler tam 42 milyon euro zarar etti.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Transfer açığı 420 Milyon TL
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10 Eylül 2021 09:24
Süper Lig ekipleri her sezon olduğu gibi transfer dönemini hareketli geçirdi. Alman internet sitesi transfermarkt verilerine göre 20 Süper Lig kulübü, toplam 442 oyuncu ile yollarını ayırdı.

Bu süre içinde ekipler 443 futbolcuyu kadrolarına kattı. Kulüpler bu dönemde sadece 28 milyon 711 bin euro gelir elde etti. Gider ise 70 milyon 717 bin euro. Kulüpler transfer dönemi sonunda tam 42 milyon euro (420 Milyon TL) zarar etmiş oldu.

BEŞİKTAŞ GELİR ELDE EDEMEDİ

Son şampiyon Beşiktaş, 12 oyuncuyu kadrosuna dahil etti. Siyah-Beyazlılar, 7 futbolcu ile de yollarını ayırdı. Transferler için 7.05 milyon euro harcayan Kara Kartal, oyuncu satışından bir gelir elde edemedi.

FENERBAHÇE 6.06 MİLYON EURO KAZANDI

Uzun süre şampiyonluk hasreti çeken Fenerbahçe, 10 futbolcu ile anlaştı, 19 oyuncu gönderdi. 15.95 milyon euro harcayan Sarı-Lacivertli takım oyuncu satışından 6.06 milyon euro gelir elde etti.



GALATASARAY'A 250 BİN EURO

Bu sezon büyük bir kadro değişikliğine giden Galatasaray, 11 oyuncuyu kadrosuna dahil etti. Sarı-Kırmızılılar tam 17 oyuncu ile de yollarını ayırdı. 23.60 milyon euro harcayan Cim-Bom sadece 250 bin euroluk bir gelir elde etti.

TRABZONSPOR'A 1,8 MİLYON EURO

Transferin en hızlı takımı olan Trabzonspor ise 9 futbolcu kadrosuna kattı, 9 oyuncu ile de vedalaştı... Bordo-Mavililer, alınan futbolcular için 6.12 milyon euro harcadı. Fırtına, 1.8 milyon euro da gelir elde etti.




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