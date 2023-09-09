TransAnatolia yarışının Demirci Akıncıları etabı yapıldı

13. düzenlenen TransAnatolia yarışının "Demirci Akıncıları" etabı tamamlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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TransAnatolia yarışının Demirci Akıncıları etabı yapıldı
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09 Eylül 2023 14:02
Bu yıl 13'üncüsü düzenlenen TransAnatolia Rally Raid Yarışları'nda "Demirci Akıncıları" etabı gerçekleştirildi.

Samsun'dan 2 Eylül'de start alan yarışların son gününde, yarışçılar Manisa'nın Demirci ilçesindeki parkurda mücadele etti.

Yarışları izlemek için bölgeye gelen vatandaşlar, Türk bayrakları ve tezahüratlarla yarışçıları selamladı.

Tecrübeli ralli yarışçısı Mithat Diker, bu yıl yarışların oldukça çekişmeli ve güzel geçtiğini söyledi. "Demirci Akıncıları" etabının da heyecan verici olduğunu kaydeden Diker, "Yarışın sonunda insanların bizleri Türk bayraklarıyla karşılamaları, bizi çok duygulandırdı." dedi.

Yarışa 4x4 kategorisinde ralliye katılan eski Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim ise 6 yıldır organizasyonda yarıştığını belirtti. Yarışların güzel geçtiğini aktaran Erim, "Büyük Taarruz'un yaşandığı topraklardan geçtik. Gerçekten mükemmeldi." ifadelerini kullandı.

Yarışlar, bugün yapılacak İzmir özel etabının ardından bu akşam Kültürpark Fuar Alanı'nda düzenlenecek ödül töreniyle son bulacak.

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